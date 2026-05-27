Почему сына Плющенко обсуждают и критикуют с раннего детства

Александра Плющенко публика знает почти с рождения: сначала как сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской, потом как маленького участника ледовых шоу. При этом вместе с популярностью росло и количество споров вокруг семьи: одни восхищались дисциплиной и успехами мальчика, другие обсуждали давление, постоянное внимание камер и слишком большую нагрузку для ребенка. Поэтому новость о переходе в сборную Азербайджана мгновенно вызвала новый виток обсуждений, ведь публика уже давно следит за каждым шагом семьи Плющенко.
С детства жил на льду и перед камерами
Александр Плющенко рос в максимально публичной семье, поэтому внимание к нему появилось еще в младенчестве. Яна Рудковская регулярно выкладывала фотографии сына в соцсетях, а забавное прозвище Гном Гномыч быстро стало отдельным брендом, который знали даже люди далекие от фигурного катания.
Уже в раннем детстве Саша начал участвовать в ледовых шоу Евгения Плющенко. В три года он впервые вышел на лед вместе с отцом в постановках «Щелкунчик» и «Снежный король», а позже стал постоянным участником шоу «Союз чемпионов» и других проектов академии «Ангелы Плющенко».
Параллельно с этим мальчик начал участвовать в съемках и сниматься в рекламе, родители завели ему отдельный аккаунт в соцсетях, а потом у него стали брать интервью и приглашать на светские мероприятия. Благодаря этому Гном Гномыч стал полноценной звездой шоу-бизнеса.
Победы, шоу и постоянная критика в адрес семьи
Чем старше становился Александр Плющенко, тем больше обсуждений появлялось вокруг его спортивной карьеры. Саша активно тренировался в академии «Ангелы Плющенко», выступал на соревнованиях и ледовых шоу, а Евгений Плющенко регулярно показывал в соцсетях жесткий тренировочный процесс сына: ранние подъемы, продолжительные занятия на льду и плотный график.
При этом публика спорила не столько о самом фигурном катании, сколько о подходе родителей к воспитанию ребенка. В соцсетях часто обсуждали, не слишком ли много давления оказывается на мальчика, который с детства живет под камерами и постоянно находится в центре внимания. Отдельные споры вызывали турниры, где Александр иногда оказывался единственным участником и все равно получал золотую медаль.
Интерес публики еще больше подогрело интервью старшего сына Евгения Плющенко — Егора Ермака. Он рассказывал о сложных отношениях с отцом, запрете на выезд из страны в детстве и накопившихся обидах внутри семьи. После интервью Егора в соцсетях начали активно обсуждать не только карьеру Александра, но и то, как в семье устроены отношения между родителями и детьми.
Переход в сборную Азербайджана
21 мая 2026 года стало известно, что 13-летний Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет и сможет выступать за новую сборную на международных турнирах. Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в фигурном катании.
Сам Александр позже прокомментировал ситуацию в интервью. Он заявил, что остается русским и надеется «достойно представлять две страны», а также говорил о том, что спорт должен объединять людей. Евгений Плющенко тоже подчеркивал: его сын никогда не входил в основной состав сборной России, поэтому переход не связан с уходом из национальной команды.
Еще больше скандал разгорелся после публичных комментариев чиновников и обсуждений в соцсетях. Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал решение семьи, а обсуждения в интернете быстро вышли за рамки спорта. На фоне волны комментариев семья даже закрывала соцсети, потому что вокруг истории снова начались споры о воспитании Александра, его карьере и поведении родителей.