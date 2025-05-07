Худеем на диване: как сбросить до 5 кг без тренировок

Иногда не хочется ничего, кроме как завернуться в одеяло и лежать в тишине. Нет сил на бег, нет времени на зал, а мысли о спорте вызывают только раздражение. Но желание чувствовать себя легче, лучше, стройнее — остается. И, вопреки сомнениям, это возможно — без гантелей и марафонов, но с заботой о себе.