Как правильно принимать BCAA: аминокислоты — наше все

В современном мире четко намечается крен в сторону здорового образа жизни. Спортзалы давно стали частью расписания обычных людей. Вместе с тренажерами и развитием интернета люди массово получают большие объемы информации о том, как «прокачать» свое тело. Добавки в виде протеина широко используют сегодня не только спортсмены. Еще одной добавкой, которая входит в рацион человека стала BCAA. Мы расскажем вам, что это такое, для чего она нужна и как правильно принимать этот продукт.