Тренд на активный отдых: как звезды находят энергию вне спортзала

Если раньше «здоровый образ жизни» ассоциировался с абонементом в фитнес-клуб и жестким графиком, то сегодня на первый план выходит другой тренд — активный отдых. Это не про рекорды и соревнования, а про удовольствие от движения, которое не истощает силы, а наполняет энергией. Все чаще вместо зала люди выбирают прогулки у воды, катание на велосипеде или танцы под любимую песню. Такой подход помогает восстановить силы, улучшить настроение и напомнить себе: спорт — это не наказание, а способ наслаждаться телом и свободой.