Тренд на активный отдых: как звезды находят энергию вне спортзала

Если раньше «здоровый образ жизни» ассоциировался с абонементом в фитнес-клуб и жестким графиком, то сегодня на первый план выходит другой тренд — активный отдых. Это не про рекорды и соревнования, а про удовольствие от движения, которое не истощает силы, а наполняет энергией. Все чаще вместо зала люди выбирают прогулки у воды, катание на велосипеде или танцы под любимую песню. Такой подход помогает восстановить силы, улучшить настроение и напомнить себе: спорт — это не наказание, а способ наслаждаться телом и свободой.
Что считается активным отдыхом и почему это работает
Активный отдых включает любые простые виды движений, которые приносят радость и не требуют усилий на пределе. Это могут быть прогулки в парке, купание в озере, катание на велосипеде, поход к ближайшему холму или даже танцы на кухне. После такой активности не остается чувства изнеможения, наоборот, появляется легкость и прилив сил.
Ученые отмечают, что регулярные умеренные движения помогают организму быстрее справляться со стрессом и повышают уровень энергии. Поэтому все чаще в соцсетях вместо отчетов о часах в спортзале появляются фото закатных прогулок, домашней йоги или утренних растяжек. Это новый взгляд на заботу о себе, где важнее удовольствие от процесса, а не цифры в приложении.
Звезды, которые выбирают такой формат
Среди поклонников активного отдыха немало знаменитостей. Кендалл Дженнер регулярно уходит в походы по горам Калифорнии и делится снимками, где выглядит расслабленной и счастливой. Белла Хадид говорит, что катание на доске для нее лучше любой медитации. А Кайли Миноуг признается: плавание на рассвете стало ее личным ритуалом, который заряжает энергией на весь день.
Для этих звезд активность не равна тренировке — это способ радоваться движению и черпать вдохновение. Именно поэтому их примеры так вдохновляют фанатов: всё больше людей выбирают природу, прогулки и простые радости вместо замкнутого пространства спортзала.