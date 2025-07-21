Лето, жара и лень: 5 правил, чтобы не забросить тренировки

Лето — время перемен, когда ритм жизни и все вокруг меняется, а график тренировок становится максимально нестабильным. Однако стоит учитывать, что правильно организованные занятия в жару принесут даже больше пользы, чем зимой. Главное — соблюдать несколько правил, которые помогут сохранить форму, не потерять мотивацию и не испортить себе настроение. Поговорим о том, как тренироваться летом так, чтобы это приносило радость, а не выгорание и усталость.