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Лето, жара и лень: 5 правил, чтобы не забросить тренировки

В летние месяцы легко забыть про спорт и график тренировок. Эти 5 простых правил помогут вам сохранить мотивацию, чтобы не потерять форму и не мучиться потом от чувства вины.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка тренирует пресс летом
Рассказываем, что делать летом, чтобы не бросить спорт.Источник: Freepik

Лето — время перемен, когда ритм жизни и все вокруг меняется, а график тренировок становится максимально нестабильным. Однако стоит учитывать, что правильно организованные занятия в жару принесут даже больше пользы, чем зимой. Главное — соблюдать несколько правил, которые помогут сохранить форму, не потерять мотивацию и не испортить себе настроение. Поговорим о том, как тренироваться летом так, чтобы это приносило радость, а не выгорание и усталость.

Не бойтесь менять график

Девушка гуляет на солнце согласно измененному графику тренировок
Не бойтесь менять летом привычный график тренировок: найдите новый ритм, и тело подстроится, если заниматься регулярно.Источник: Freepik

Летом у многих меняется режим: отпуск, дачи, выходные на природе с друзьями. Используйте этот период, чтобы пересмотреть свой график тренировок.

Например, если раньше вы занимались после работы, попробуйте перенести тренировки на утро или наоборот — на более позднее время, когда солнце уже садится. Чем меньше вы цепляетесь за привычный распорядок, тем легче адаптироваться к новым условиям. Тут главное сохранить регулярность, а тело привыкнет к новому ритму, если вы подойдете к делу со всей ответственностью.

Слушайте свое тело и ориентируйтесь на погодные условия

Девушка выбирает щадящую спортивную нагрузку, ориентируясь на погодные условия
Летняя жара — не повод бросать тренировки, но повод прислушаться к себе и выбрать более щадящие виды активности.Источник: Freepik

Жара — не повод отказываться от тренировок, но и не повод гнаться за рекордами. Летом организм работает иначе: усиливается потливость, пульс поднимается быстрее, дыхание становится тяжелее. Это естественные реакции организма на повышенную температуру воздуха. Ничего страшного в этом нет, но важно уметь слышать сигналы своего тела.

Если чувствуете слабость или головокружение — сбавьте нагрузку и попробуйте разные виды активности. Замените бег на велосипед, силовую тренировку на йогу, а интервальные тренировки — на легкое кардио. Также следите за прогнозом погоды: если температура зашкаливает, лучше заняться спортом дома или в спортзале, где есть кондиционер.

Пейте достаточно воды

Девушка пьет воду на солнце
Пейте воду регулярно, добавляйте электролиты при интенсивных нагрузках и не допускайте обезвоживания.Источник: Freepik

Это кажется очевидным, но большинство людей недооценивают важность гидратации летом. Во время тренировки вы теряете много жидкости, и если не восполнять ее вовремя, можно не только потерять в производительности, но и навредить здоровью.

Пейте воду до, во время и после тренировки. Если занятие длительное или особенно интенсивное — добавьте в рацион немного соли или электролитов. Не дожидайтесь, пока почувствуете сильную жажду: к этому моменту обезвоживание уже началось. Лучше пить часто и понемногу, чем залпом, когда уже мучает сухость во рту.

Правильно одевайтесь

Девушка, одетая для спорта, выполняет упражнения летом на природе
Летом выбирайте одежду из дышащих, впитывающих пот тканей.Источник: Freepik

Правильная одежда — это не про то, что стильно и модно в этом сезоне, а про то, в чем вам комфортно и безопасно заниматься спортом.

Летом стоит выбирать дышащие материалы, которые впитывают пот и быстро сохнут. Избегайте синтетики, которая удерживает влагу и создает эффект парника. Лучше всего подходят специальные спортивные ткани, которые помогают телу не перегреваться. Также не забывайте про головной убор: длительное пребывание на солнце опасно не только для кожи, но и для общего состояния. Надевайте кепку или повязку на голову, также не лишними будут солнцезащитные очки.

Не ставьте себе слишком высокую планку

Девушка отдыхает после регулярной короткой пробежки
Летом главное — не рекорды, а регулярность.Источник: Freepik

Лето — не время для рекордов. Это время для поддержания формы, для отдыха от зимней рутины и для экспериментов с новыми видами активности.

Поэтому не надо винить себя за то, что сегодня вы сделали меньше, чем вчера. Не сдавайтесь, не опускайте руки и продолжайте двигаться вперед. Даже короткая 15-минутная тренировка лучше, чем полное отсутствие физнагрузки.

Главное, что нужно понять: лето — не повод отказываться от спорта совсем, но и не время для жестких рамок. Это возможность изменить подход, сделать спорт частью жизни, а не обязанностью. Прислушивайтесь к себе, экспериментируйте с активностями, тогда вы не только сохраните связь со спортом, но и укрепите ее. А главное — останетесь в хорошем настроении, без чувства вины и с желанием продолжать, чтобы улучшать свои результаты.