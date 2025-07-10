Как быстро восстановить силы в жару: 5 шагов, чтобы выжить в +35

Первое, что нужно сделать при ощущении перегрева — найти тень или помещение с кондиционером. Это может быть офис, кафе, парк с деревьями, подземный переход или просто угол здания, где нет прямых лучей. Даже если вы не можете сразу полностью остыть, хотя бы уберите голову от солнца. Именно голова и шея особенно чувствительны к температуре, и их защита моментально снижает общее ощущение дискомфорта.