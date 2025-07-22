Фигуры, о которых все говорят: как Шакира, Ким и Дженнер приковывают взгляды на пляже

Для многих звезд отдых на пляже — это не только способ расслабиться, но и возможность сделать фото, которые соберут тысячи лайков и комментариев. У каждого свои особенные черты — рельефный пресс, подтянутые ягодицы, стильные купальники и умение выбирать удачные ракурсы. Детально разбираем, в чем сила их образов на пляже и что из этого можно применить этим летом.
Ким Кардашьян — скульптурное тело, акцент на талию
Фигуру Ким Кардашьян невозможно не заметить на пляже: широкие бедра, узкая талия и блестящий загар. Многие стилисты отмечают, что такая фигура отсылает к корсетной моде позапрошлого века, но с явным отличием — скромность сменилась сексуальностью и демонстрацией форм.
Образ Ким — это одновременно модный эталон и объект легкой иронии в сети. Причина проста: ее фигура выглядит слишком идеальной и мультяшной. В соцсетях это породило массу мемов, где талия Ким становится уже, а бедра — шире. Однако именно это сделало ее образ узнаваемым.
Если у вас похожий тип фигуры, выбирайте купальники с высокой линией бедер и плотной посадкой в зоне талии. Идеально подойдут модели в стиле монокини или купальники с ультранизкой посадкой на бедрах.
Кайли Дженнер — подтянутая фигура и смелый стиль
Фигура Кайли Дженнер отличается подтянутостью, но не такими гиперболическими формами, как у Ким. Благодаря ей трендовым стал образ подтянутой и ухоженной девушки, которая принимает свое тело и не упахивается в зале ради кубиков пресса.
На пляже Кайли появляется в разнообразных модных образах. Она часто выбирает купальники неоновых и ярких оттенков простого кроя, например, цвета фуксии и золота. Они подчеркивают загар и делают образ более заметным. Модели с минимумом деталей умело акцентируют внимание на ее формах — бедрах, груди и талии.
Для Кайли важен не только купальник, но и детали: гладкая и сияющая кожа, аккуратный педикюр и маникюр, укладка и минимум украшений. Все это создает притягательный образ, где все внимание фокусируется на теле, а не на аксессуарах.
Шакира — стальной пресс и уникальные купальники
Фигура Шакиры — результат многолетних танцев, сценических тренировок и активного образа жизни. Ее знаменитый пресс и танцы живота вдохновляют миллионы женщин по всему миру быть собой и наслаждаться движением. Ведь рельефный пресс и подтянутые ягодицы можно получить не только с помощью фитнеса, но танцев и активного хобби.
Когда колумбийская певица выходит на пляж, она выбирает игривые образы: вроде бы все прикрыто, но взгляду есть за что зацепиться. Интересно то, что многие образы Шакира придумывает сама. Она рассказала: «Дизайн этого нового купальника разработала я, а сам костюм создал мой друг. Я всегда сама придумываю бикини для лета».
Эмили Ратаковски — расслабленная поза и уверенность
На пляже Эмили всегда выглядит расслабленной и естественной: минималистичные фасоны купальников однотонного цвета или со сдержанным принтом. У нее нет выраженного пресса или округлых форм, как у Ким. Чтобы продемонстрировать свою стройную фигуру, Ратаковски выбирает естественные позы и ракурсы в движении: глядя на ее фото, ощущается легкость и умиротворенность.
Собрали ее лайфхаки, которые помогают собирать тысячи лайков с соцсетях.
- Уверенность. Попробуйте не позировать, а двигаться: такие фото часто получаются живыми и привлекательными.
- Минимализм. Чтобы подчеркнуть фигуру, выбирайте базовые модели с тонкими бретелями, средней посадкой и нейтральными оттенками.
- Движение. На большинстве пляжных фото Эмили не стоит, а идет, лежит или оглядывается: ее позы расслабленные, будто пойманы случайно. Попробуйте делать динамичные фото, когда взгляд не направлен в камеру.
Адриана Лима — элегантность и приоритет на здоровье
Адриана — бывший «ангел» Victoria’s Secret. Стройные ноги, ровная спина, подтянутый живот — все в меру, поэтому ее фигура до сих пор считается одной из самых привлекательных. У Адрианы нет кубиков на животе или чрезмерной сухости: это показывает, что даже если ты модель, спорт и питание могут быть проявлением заботы, а не жестких ограничений.
В одном из интервью она сказала, что не зацикливается на тренировках в зале, а предпочитает много двигаться, делать растяжку и легкое кардио с элементами силовых упражнений.
В свои 45 лет она продолжает удивлять своим элегантным стилем за рамками модного шоу. На пляже она появляется в классических купальниках с умеренными вырезами благородных оттенков. Кроме этого, она уделяет много времени уходу за кожей: SPF-крем, легкий хайлайтер, витаминные маски и скрабы для всего тела.
Чтобы выглядеть красиво на пляже, не стоит стремиться к условным «90−60−90»: гораздо важнее чувствовать себя уверенно и расслабленно. А правильный фасон, оттенки и позы лишь подчеркнут достоинства.