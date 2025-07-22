Фигуры, о которых все говорят: как Шакира, Ким и Дженнер приковывают взгляды на пляже

Для многих звезд отдых на пляже — это не только способ расслабиться, но и возможность сделать фото, которые соберут тысячи лайков и комментариев. У каждого свои особенные черты — рельефный пресс, подтянутые ягодицы, стильные купальники и умение выбирать удачные ракурсы. Детально разбираем, в чем сила их образов на пляже и что из этого можно применить этим летом.