Утро Джей Ло: что делает звезда, чтобы в 55 выглядеть на 30

После стакана воды она берет коврик и идет на улицу или балкон, чтобы помедитировать и сказать себе слова поддержки. Лопес верит, что позитивное мышление может повлиять на ее самочувствие. В интервью она рассказала, какие слова помогают ей настроиться на день: «Я буду счастлива. Все зависит от меня — мой успех и мое счастье». Эта мантра отражает ее подход к жизни, в котором счастье и успех поддерживаются ежедневными практиками.