Селена Гомес и бодишейминг: как певица отвечает на нападки из-за фигуры

Об этом опыте она рассказала в интервью: «Вы не представляете, как невероятно было просто находиться рядом с шестью девушками. Настоящими людьми, которым плевать, кто я такая. Они боролись за свою жизнь. Это было одно из самых сложных моих решений, но оно было лучшим из всех».