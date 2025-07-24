Селена Гомес и бодишейминг: как певица отвечает на нападки из-за фигуры

Селена Гомес может не выпускать альбомы, редко появляться на ковровых дорожках и даже пропадать из соцсетей, но ее тело все равно остается в центре внимания. Каждый килограмм, любой кадр в купальнике и изменение форм становится поводом для новых заголовков, споров и хейта. Разбираемся, почему именно Селена вызывает столько эмоций и как она отстаивает свое право выглядеть неидеально.
Когда и почему тело Селены так изменилось
Тело Селены Гомес меняется не из-за диет или «лени», как ей нередко приписывают в соцсетях. В 2015 году она рассказала, что у нее волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание. Это системное воспаление, которое поражает суставы, кожу и внутренние органы.
В 2017 году из-за осложнений она перенесла трансплантацию почки. С тех пор Селена принимает препараты, влияющие на гормональный фон, задержку жидкости и метаболизм. Вес стал нестабильным: отеки, резкие скачки набора массы и стремительное похудение.
Селена не скрывает, что последствия лечения продолжаются: в соцсетях она не раз отмечала, что набирает вес из-за лекарств. Гомес напоминает, что тело — не объект для обсуждения, особенно когда оно меняется из-за болезни.
Как на это реагировали фанаты и хейтеры
Стоит Селене выложить фото в купальнике или попасть в объектив папарацци — интернет сразу делится на два лагеря. Под одним и тем же снимком можно увидеть как поток критики, так и множество слов поддержки.
Некоторые пишут, что она «расплылась и разленилась». Кто-то сравнивает ее с прежней Селеной, кто-то рассуждает о нездоровом образе жизни. Даже фотографии в закрытой одежде становятся поводом для критики. Хейтеры пишут, что она растолстела и ей бы не мешало обратиться к диетологу и заняться спортом.
Фанаты, наоборот, призывают остановить бодишейминг, говоря, что ее тело — ее дело. Многие делятся своими историями о гормональных сбоях, болезнях и отеках. Люди благодарят певицу за то, что не скрывает реальность за тонной фотошопа.
Как Селена справлялась с давлением и комментариями
Долгое время Селена старалась молчать и не обращать внимания на критику: исчезала из соцсетей, отменяла выступления и реже появлялась на публике. После того как она узнала диагноз, написала: «Я была в депрессии, тревожилась. У меня начались панические атаки прямо перед выходом на сцену или сразу после ухода со сцены».
Каждый плохой комментарий по поводу тела она воспринимала болезненно. Справляться с проблемами ей помогали несколько вещей: психотерапия, поддержка близких и детокс от соцсетей. В 2017 году она ходила на групповую терапию пять раз в неделю.
Об этом опыте она рассказала в интервью: «Вы не представляете, как невероятно было просто находиться рядом с шестью девушками. Настоящими людьми, которым плевать, кто я такая. Они боролись за свою жизнь. Это было одно из самых сложных моих решений, но оно было лучшим из всех».
Как она относится к себе сейчас
Селена больше не старается вписаться в чьи-то стандарты и подчеркивает, что приняла изменения в себе — и физические, и ментальные. Со временем перестала реагировать на критику чужих людей, заявив, что больше не стыдится своего веса. Его колебания — это нормально.
Теперь Гомес делится искренними и естественными снимками без фильтров и участвует в кампаниях за принятие себя. На новых фото выглядит уверенно и не прячет свои особенности тела и кожи. Она по-прежнему носит свободные наряды, но теперь это — осознанный выбор в пользу комфорта, а не способ защититься.
Что помогает ей держать форму и поддерживать себя
Селена давно перестала воспринимать спорт как похудение. Физические занятия стали способом позаботиться о себе, улучшить самочувствие и справиться со стрессом. «Я много гуляю, потому что это единственное, что я могу делать. Занимаюсь с отягощениями дома и смотрю видео на YouTube», — рассказала Гомес в интервью.
Она не фанат изнуряющих тренировок, поэтому выбирает йогу, пилатес, дыхательные практики, легкое кардио и прогулки с собакой. В ее распорядке дня качественный сон, умеренная физическая нагрузка и готовка. Для нее кулинария как медитация: одно время она вела свое кулинарное шоу, куда приглашала шефов.
История Селены Гомес — не про вес, а про то, как научиться быть с собой в мире, где твоя внешность может обсуждаться сильнее, чем твои поступки. Она не борется за «идеал» и не навязывает новые нормы, а просто показывает жизнь такой, какая она есть. Честность, уязвимость и спокойствие делают Селену настоящим символом принятия себя настоящей, а не идеальной.