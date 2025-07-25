Эти 5 упражнений могут испортить фигуру — и вот чем их заменить

Тогда как сильный рельеф и объем приветствуются у представителей сильного пола, женщины чаще всего стремятся к стройности, легкости и изяществу. Непродуманный выбор упражнений может не только замедлить прогресс, но и испортить пропорции, сделав верх тела чрезмерно массивным. Именно поэтому так важно подбирать программу тренировок с учетом анатомии и индивидуальных целей. Мы собрали список из пяти упражнений, которые могут испортить фигуру, и объяснили, почему их стоит избегать.