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Эти 5 упражнений могут испортить фигуру — и вот чем их заменить

Иногда спорт не избавляет от комплексов, а добавляет их. Все из-за упражнений, которые кажутся универсальными, но на деле только портят пропорции тела.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет силовое упражнение со штангой
Будьте внимательны, добавляя эти упражнения в программу тренировок.Источник: Freepik

Многие стремятся к идеальному телу, однако стоит помнить: не каждое упражнение, подходящее мужчинам, подойдет для женской фигуры. Мужской и женский организм по-разному реагируют на нагрузку, еще и цели в тренировках зачастую отличаются.

Тогда как сильный рельеф и объем приветствуются у представителей сильного пола, женщины чаще всего стремятся к стройности, легкости и изяществу. Непродуманный выбор упражнений может не только замедлить прогресс, но и испортить пропорции, сделав верх тела чрезмерно массивным. Именно поэтому так важно подбирать программу тренировок с учетом анатомии и индивидуальных целей. Мы собрали список из пяти упражнений, которые могут испортить фигуру, и объяснили, почему их стоит избегать.

Жим штанги лежа

Девушка делает жим штанги лежа
Частый жим штанги может утяжелить верх тела — выбирайте щадящие альтернативы.Источник: Freepik

Это классическое упражнение для развития грудных мышц, но если ваша цель — не наращивать верх, оно может сыграть злую шутку.

Повторяя его часто и с большими весами, вы можете добиться значительного увеличения объема грудных мышц, что визуально утяжеляет верхнюю часть тела. Это особенно критично, если у вас и так широкие плечи или вы стремитесь к более изящному силуэту. Вместо жима можно использовать отжимания с небольшой амплитудой или легкие гантели, чтобы проработать мышцы, не перегружая их.

Подтягивания широким хватом

Девушка делает подтягивания широким хватом
Подтягивания широким хватом делают спину шире.Источник: Freepik

Подтягивания широким хватом отлично прокачивают широчайшие мышцы спины, но именно из-за этого она становится визуально шире, что может нарушить пропорции тела.

Если вы не стремитесь к борцовскому типу фигуры, лучше заменить это упражнение на тягу гантели в наклоне или горизонтальные тяги на блочном тренажере. Эти движения помогут держать спину в тонусе, но не дадут ей стать слишком массивной.

Махи гантелями в стороны

Девушка делает махи гантелями в стороны
Махи гантелями расширяют плечи и лишают вас женственных пропорций тела.Источник: Freepik

Это упражнение часто рекомендуют для формирования красивых плеч. Однако, если вы делаете его слишком часто или с большими весами, вы рискуете сделать плечи значительно шире.

Для девушек, которые хотят сохранить женственные пропорции, это может быть не лучшим решением. Упражнение увеличивает объем дельтовидных мышц, что придает фигуре более мужественный вид. Вместо махов гантелями в стороны можно выполнять более щадящие упражнения, которые не перегружают плечи. Например, поднимайте руки в стороны с небольшим весом. Так вы сохраните тонус мышц, но избежите лишнего напряжения и нежелательного роста объема в верхней части тела.

Тяга штанги к подбородку

Девушка делает тягу штанги к подбородку
Тяга штанги к подбородку вредит спине и делает плечи шире.Источник: Freepik

Это упражнение, которое активно включает дельтовидные мышцы и трапеции. Оно хорошо для развития плеч, но при неправильной технике может привести к смещению плечевых суставов и ухудшению осанки. Особенно если вы выполняете его часто и с большими весами.

Для тех, кто хочет сохранить узкие плечи и избежать массивности верхней части тела, это упражнение лучше заменить на что-то менее агрессивное — например, на тягу к поясу или на упражнения с фитнес-лентами.

Жим штанги стоя

Девушка выполняет жим штанги стоя
Жим стоя перегружает позвоночник и расширяет плечи.Источник: Freepik

Одно из самых мощных упражнений, которое задействует не только плечи, но и поясницу, трицепсы и даже ноги. Однако при неправильной технике оно может давать чрезмерную нагрузку на позвоночник и ускорять износ межпозвоночных дисков.

Если вы хотите избежать травм и не увеличивать объем верхней части тела, лучше заменить его на отведение рук в стороны или махи с малым весом. Это позволит держать мышцы в тонусе, не перегружая позвоночник.

Как составить программу тренировок без вреда для фигуры

Девушка выполняет тягу нижнего блока на спину согласно программе тренировок
Анализ тренировок и правильно подобранное питание помогут сохранить стройный силуэт и пропорции тела.Источник: Freepik

Чтобы не навредить своей фигуре, начните с анализа текущей программы тренировок. Если вы замечаете, что большинство упражнений направлены на спину, плечи и руки, стоит перераспределить нагрузку.

Добавьте больше упражнений на ноги и ягодицы, уменьшите количество базовых движений с большими весами. Также важно следить за питанием: для сохранения стройности верхней части тела стоит умерить потребление протеина и контролировать калорийность.

Не все упражнения универсальны. Телосложение, генетика и цели у всех разные. Важно чувствовать свое тело и замечать, как оно реагирует на нагрузки. Если вы видите, что верх становится слишком массивным или появляется дискомфорт в суставах, значит, пришло время пересмотреть программу тренировок. Помните, что спорт должен вам помогать и приносить удовольствие, а не новые комплексы.