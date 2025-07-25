Эти 5 упражнений могут испортить фигуру — и вот чем их заменить

Многие стремятся к идеальному телу, однако стоит помнить: не каждое упражнение, подходящее мужчинам, подойдет для женской фигуры. Мужской и женский организм по-разному реагируют на нагрузку, еще и цели в тренировках зачастую отличаются.
Тогда как сильный рельеф и объем приветствуются у представителей сильного пола, женщины чаще всего стремятся к стройности, легкости и изяществу. Непродуманный выбор упражнений может не только замедлить прогресс, но и испортить пропорции, сделав верх тела чрезмерно массивным. Именно поэтому так важно подбирать программу тренировок с учетом анатомии и индивидуальных целей. Мы собрали список из пяти упражнений, которые могут испортить фигуру, и объяснили, почему их стоит избегать.
Жим штанги лежа
Это классическое упражнение для развития грудных мышц, но если ваша цель — не наращивать верх, оно может сыграть злую шутку.
Повторяя его часто и с большими весами, вы можете добиться значительного увеличения объема грудных мышц, что визуально утяжеляет верхнюю часть тела. Это особенно критично, если у вас и так широкие плечи или вы стремитесь к более изящному силуэту. Вместо жима можно использовать отжимания с небольшой амплитудой или легкие гантели, чтобы проработать мышцы, не перегружая их.
Подтягивания широким хватом
Подтягивания широким хватом отлично прокачивают широчайшие мышцы спины, но именно из-за этого она становится визуально шире, что может нарушить пропорции тела.
Если вы не стремитесь к борцовскому типу фигуры, лучше заменить это упражнение на тягу гантели в наклоне или горизонтальные тяги на блочном тренажере. Эти движения помогут держать спину в тонусе, но не дадут ей стать слишком массивной.
Махи гантелями в стороны
Это упражнение часто рекомендуют для формирования красивых плеч. Однако, если вы делаете его слишком часто или с большими весами, вы рискуете сделать плечи значительно шире.
Для девушек, которые хотят сохранить женственные пропорции, это может быть не лучшим решением. Упражнение увеличивает объем дельтовидных мышц, что придает фигуре более мужественный вид. Вместо махов гантелями в стороны можно выполнять более щадящие упражнения, которые не перегружают плечи. Например, поднимайте руки в стороны с небольшим весом. Так вы сохраните тонус мышц, но избежите лишнего напряжения и нежелательного роста объема в верхней части тела.
Тяга штанги к подбородку
Это упражнение, которое активно включает дельтовидные мышцы и трапеции. Оно хорошо для развития плеч, но при неправильной технике может привести к смещению плечевых суставов и ухудшению осанки. Особенно если вы выполняете его часто и с большими весами.
Для тех, кто хочет сохранить узкие плечи и избежать массивности верхней части тела, это упражнение лучше заменить на что-то менее агрессивное — например, на тягу к поясу или на упражнения с фитнес-лентами.
Жим штанги стоя
Одно из самых мощных упражнений, которое задействует не только плечи, но и поясницу, трицепсы и даже ноги. Однако при неправильной технике оно может давать чрезмерную нагрузку на позвоночник и ускорять износ межпозвоночных дисков.
Если вы хотите избежать травм и не увеличивать объем верхней части тела, лучше заменить его на отведение рук в стороны или махи с малым весом. Это позволит держать мышцы в тонусе, не перегружая позвоночник.
Как составить программу тренировок без вреда для фигуры
Чтобы не навредить своей фигуре, начните с анализа текущей программы тренировок. Если вы замечаете, что большинство упражнений направлены на спину, плечи и руки, стоит перераспределить нагрузку.
Добавьте больше упражнений на ноги и ягодицы, уменьшите количество базовых движений с большими весами. Также важно следить за питанием: для сохранения стройности верхней части тела стоит умерить потребление протеина и контролировать калорийность.
Не все упражнения универсальны. Телосложение, генетика и цели у всех разные. Важно чувствовать свое тело и замечать, как оно реагирует на нагрузки. Если вы видите, что верх становится слишком массивным или появляется дискомфорт в суставах, значит, пришло время пересмотреть программу тренировок. Помните, что спорт должен вам помогать и приносить удовольствие, а не новые комплексы.