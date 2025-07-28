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Эти звезды не скрывают морщины, целлюлит и растяжки: 5 смелых знаменитостей

Все больше звезд выкладывают фото без ретуши с целлюлитом, морщинами и акне. Мы рассказываем, кто не боится быть собой в жизни и соцсетях.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Эшли Грэм в купальнике после родов
Эшли Грэм доказывает, что женское тело прекрасно в любом весе.Источник: Соцсети

Долгое время публичные люди старались сделать свои фото идеальными, с гладкой кожей и удачными ракурсами. Для этого прибегали к фотошопу, но часто такой образ оказывается далеким от реальности. В последние годы все больше знаменитостей сознательно отказываются от ретуши, чтобы показать, что тело не должно быть идеальным. Они выкладывают снимки без макияжа, с морщинами, растяжками и реальным тоном кожи. Собрали подборку звезд, которые говорят «да» естественности и вдохновляют не прятаться за фильтрами.

Селена Гомес: от ретуши к реальности

Коллаж фотографий Селены Гомес во время борьбы с волчанкой
Гомес не боится показывать свою естественность и живые эмоции.Источник: Соцсети

Селена — одна из тех, кто не стесняется показывать тело без фильтров, которое меняется из-за волчанки. В ее соцсетях можно увидеть снимки с отеками и шрамами после пересадки почки. Певица открыто говорит о борьбе с аутоиммунным заболеванием и депрессией. Она не считает нужным прятать внешние проявления болезни и реагировать на колкие комментарии хейтеров.

В одном из интервью она прямо сказала: «Мне на самом деле все равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью». Эти слова стали поддержкой для миллионов девушек, которым надоело подгонять себя под навязанные идеалы в соцсетях.

Сара Джессика Паркер: морщины как акт свободы

Коллаж фотографий Сары Джессики Паркер с возрастными морщинами
Сара не боится показать себя такой, какая она есть. Источник: Соцсети

Сара Джессика Паркер не скрывает признаки возраста и выступает против тезисов о вечной молодости. Актриса спокойно появляется на публике без макияжа и седыми волосами и не видит в этом проблемы. А на снимках в соцсетях выглядит естественно, максимум с легким макияжем с акцентом на глаза.

После выхода продолжения «Секса в большом городе» обсуждать стали не героиню, а то, как выглядит актриса. Сара ответила достаточно жестко: «Что мне делать? Перестать стареть? Исчезнуть?».

Она открыто говорит, что не хочет подстраиваться под чужие ожидания и прекрасно осознает, как она выглядит. Сара подчеркивает, что естественное старение — не повод для стыда, и она не собирается ретушировать лицо, чтобы казаться моложе.

Дрю Бэрримор: честное старение в кадре

Коллаж фотографий Дрю Бэрримор со следами старения
Дрю не скрывает текстуру кожи и не стесняется естественного старения.Источник: Соцсети

Актриса и телеведущая Дрю Бэрримор — одна из тех звезд, кто давно показывает, как выглядит естественность, а не отретушированная картинка. В ее соцсетях можно увидеть честные селфи без макияжа, фото с морщинами, покраснениями, отеками и следами усталости.

В эфире своего ток-шоу The Drew Barrymore Show она регулярно появляется без макияжа, особенно в домашних рубриках. В одном из выпусков Бэрримор призналась, что не делает уколы и не скрывает следы возраста, потому что хочет оставаться узнаваемой не только по имени, но и по внешнему виду.

Эшли Грэм: тело после родов — без прикрас

Коллаж фотографий Эшли Грэм после родов
Грэм не романтизирует материнство и не скрывает, как сильно оно влияет на тело.Источник: Соцсети

Модель и мама троих детей Эшли Грэм с самого начала выбрала путь полной прозрачности. После первых родов она выложила в соцсетях фото крупного плана живота с растяжками без ретуши. Потом были снимки с послеродовыми отеками и грудными прокладками. Она без стыда демонстрирует тело, которое изменилось и медленно восстанавливается.

Во время второй беременности Эшли призналась, что не собирается «приходить в форму», потому что тело уже сделало главное — родило детей. Она выкладывает фото в белье, где видно изменившийся живот, мягкие складки, растяжки и шрамы.

На своей странице она не только показывает себя, но и делится историями подписчиц — женщин, которые тоже проходят путь восстановления после родов. В одном из постов Эшли написала: «Все это — тоже красота», и важно не сравнивать себя с чужими идеализированными образами.

Для поддержки женщин, в одной из соцсетей Грэм, запустила хэштег #BeautyBeyondSize. Перейдя по нем, можно увидеть женщин изо всех уголков мира. У них разный рост, вес и состояние кожи, но они все прекрасны.

Риз Уизерспун: ближе к естественности

Коллаж фотографий Риз Уизерспун, выступающей за естественность
Актриса говорит, что не нужно сравнивать свою внешность и свои успехи с окружающими.Источник: Соцсети

Актриса, продюсер и основательница Hello Sunshine, Риз Уизерспун — сторонница бережного отношения к себе. В своих соцсетях она регулярно публикует фото без макияжа в повседневной жизни. На светские мероприятия, Риз предпочитает делать легкий макияж, который лишь подчеркивает природную красоту.

Снимки без фильтров, с естественной кожей, мимикой и возрастными изменениями — это ее выбор, подчеркивающий, что ее тело принадлежит только ей. В одном из интервью она сказала: «У меня есть своя точка зрения, потому что я живу на этой планете уже много лет. Я не чувствовала себя так же, как сейчас, когда мне было 25. Мне было нечего сказать. У меня за плечами огромный опыт, и я могу вдумчиво говорить о тех изменениях, которые хотела бы видеть… Я просто чувствую, что заслужила эти седые волосы и морщины. Мне это нравится».

В мире, где ретушь и сглаживающие фильтры стали нормой, демонстрация естественности требует смелости. Эти звезды показывают, что морщины, шрамы, растяжки и возраст — не повод прятаться. Чтобы быть красивой, не нужно стремиться к совершенству Гораздо важнее оставаться собой.