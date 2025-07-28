Эти звезды не скрывают морщины, целлюлит и растяжки: 5 смелых знаменитостей

Снимки без фильтров, с естественной кожей, мимикой и возрастными изменениями — это ее выбор, подчеркивающий, что ее тело принадлежит только ей. В одном из интервью она сказала: «У меня есть своя точка зрения, потому что я живу на этой планете уже много лет. Я не чувствовала себя так же, как сейчас, когда мне было 25. Мне было нечего сказать. У меня за плечами огромный опыт, и я могу вдумчиво говорить о тех изменениях, которые хотела бы видеть… Я просто чувствую, что заслужила эти седые волосы и морщины. Мне это нравится».