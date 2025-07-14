Почему появляются отеки летом: 5 причин и пошаговый план, как от них избавиться

Больше всех страдают те, кто много времени проводит на ногах или сидит в положении с опущенными ногами. Чтобы компенсировать это, важно давать себе короткие перерывы, поднимать ноги выше уровня сердца хотя бы на 10−15 минут в день, носить удобную обувь и следить за тем, чтобы одежда не передавливала голени и щиколотки.