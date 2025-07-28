Секрет фигуры Дуа Липы: как добиться такого же тела, как у нее

На самом деле, тренировки Дуа Липы — давно не секрет. О них рассказывала как сама певица, так и ее фитнес-тренеры. Она занимается системно без поблажек к себе и чередует разные виды упражнений. «Я люблю комбинировать тренировки и находить для себя что-то новое, будь то йога или бокс», — рассказала певица в одном из интервью.