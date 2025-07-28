Секрет фигуры Дуа Липы: как добиться такого же тела, как у нее

Фигура Дуа Липы — одна из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Она выглядит подтянутой, сильной и женственной — и кажется, что за этим стоит только природа. Но нет. Здесь много работы, дисциплины и спорта. Разбираем, какие тренировки помогают певице держать форму, и можно ли повторить такой результат без круглосуточного зала и личного шефа.
Как она тренируется для такого тела
На самом деле, тренировки Дуа Липы — давно не секрет. О них рассказывала как сама певица, так и ее фитнес-тренеры. Она занимается системно без поблажек к себе и чередует разные виды упражнений. «Я люблю комбинировать тренировки и находить для себя что-то новое, будь то йога или бокс», — рассказала певица в одном из интервью.
В базе тренировок Липы — классическое сочетание кардио и силовых. Об этом рассказал бывший персональный тренер певицы Питер МакИвер. Он подчеркнул, что тренировал ее по 3−4 раза в неделю: каждая тренировка включала 20-минутный забег в гору и 40-минутное занятие со свободными весами.
Но иногда Дуа переключается с персональных на интенсивные групповые тренировки. Это подразумевает чередование высокой и низкой интенсивности — и дает более быстрый эффект, хоть и требует большей выносливости.
По словам экспертов, рельефное тело Липы — следствие сочетания обоих подходов в равной степени с ее любимым боксом. А грация и баланс — заслуга йоги и пилатеса, которые певица регулярно включает в свою фитнес-рутину. Специалисты также отмечают, что разнообразие тоже играет свою роль: именно поэтому тело певицы проработано равномерно без перекосов.
Что невозможно повторить — и почему это нормально
Дуа Липа имеет албанские корни, что отражается и на ее фигуре. Женщины Албании, как правило, имеют атлетический тип телосложения — у них гармоничные пропорции и узкая талия, а также хорошо развита мускулатура. То есть у Дуа по природе вещей достаточно низкий процент жира, а физическая нагрузка дается ей ощутимо легче. Увы, это либо дано от рождения, либо нет.
Нужно отдавать себе отчет, что можно повторить тренировки Липы и даже скрупулезно следовать такому же питанию — но результат будет отличаться. У вас есть свои исходные данные, вы уникальны и неповторимы. Поэтому даже фанатичная копия образа жизни певицы не позволит вам «сделать» такую же фигуру. Но вы сможете получить аналогичный эффект в рамках возможностей своего тела.
Что реально взять на заметку из ее подхода
Тот факт, что вы не Дуа Липа, не повод отказывать себе в ориентире на ее образ жизни. Она использует много рабочих приемов, которые можно и нужно заимствовать.
К примеру, любое тело нуждается в умеренной и разнообразной спортивной нагрузке. Определите свое комфортное сочетание кардио и силовых, а также добавьте что-то для эмоционального и телесного баланса. Главное здесь — четкая цель, регулярность и удовольствие от процесса.
Кроме того, можно чаще готовить домашнюю еду, как это делает Дуа — и регулировать свои пищевые привычки. Так вы сможете добиться идеального компромисса между вкусом и пользой.
Наконец, Дуа Липа ценит отдых и качественный сон. Без этого, по ее же словам, невозможна полноценная жизнь. Так что если вы стабильно не высыпаетесь, самое время начать — ради красоты и здоровья.
Да, «сделать» тело под копирку невозможно — так задумала природа и это нормально. Но можно вдохновляться фигурой Дуа Липы, ее подходом к жизни, спорту и питанию. Она делает ставку на здоровую красоту и не гонится за идеалом — и это лучшее, что можно повторить.