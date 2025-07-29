После отдыха не тянет в зал: 3 тренировки, чтобы мягко вернуться в режим

Мягкое восстановление после отпуска — залог успешного возвращения к спорту и сохранения мотивации. Три описанные выше тренировки помогут вам плавно войти в привычный спортивный режим, избегая травм и усталости. Не забывайте также, что восстановление — это не только про физическую активность. Параллельно стоит обратить внимание на сон (спать не менее 7−8 часов в сутки), соблюдать питьевой режим (пить не менее 1,5−2 литров воды в день) и правильно питаться (добавьте в рацион больше белка, овощей и сложных углеводов).