Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После отдыха не тянет в зал: 3 тренировки, чтобы мягко вернуться в режим

После отпуска мышцы ноют от легкой нагрузки, а дыхание сбивается от пары приседаний. Три простые, но эффективные тренировки помогут восстановить режим без риска для здоровья и потери мотивации.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка с бутылкой воды не хочет идти в зал
После отпуска бывает тяжело вернуться в зал.Источник: Freepik

Отпуск — время отдыха, перезагрузки и новых эмоций. Но когда он заканчивается, организм не всегда готов мгновенно переключиться на привычный спортивный режим. Резкий возврат к интенсивным нагрузкам чреват травмами, усталостью и разочарованием. Вместо этого стоит выбрать постепенный, щадящий, но действенный подход. Предлагаем три проверенные тренировки, которые мягко вернут вас в форму, подготовят мышцы и сердце к более серьезным нагрузкам и не заставят чувствовать себя виноватым, если не хватило сил на последний подход.

Кардио на свежем воздухе для плавного разогрева

Девушка делает легкое кардио на свежем воздухе
Легкая кардиотренировка — идеальный старт для восстановления формы после перерыва.Источник: Freepik

Первое, с чего стоит начать — легкое кардио. Прогулка быстрым шагом, бег трусцой или езда на велосипеде помогут улучшить кровообращение и мягко разбудить мышцы после отдыха. Такая тренировка не должна быть изнурительной, главное — почувствовать легкое учащение пульса. По длительности ориентируйтесь на 30−45 минут, и не забывайте чередовать умеренный темп с неспешным.

Такой подход не только помогает восстановить аэробную выносливость после длительного перерыва и настраивает на тренировочный режим. А еще занятия на свежем воздухе положительно влияют на психику: снижают уровень кортизола (гормона стресса), повышают концентрацию и улучшают настроение за счет естественного синтеза серотонина.

Растяжка — ключ к снижению напряжения

Девушка делает растяжку для снижения напряжения
Растяжка после кардио помогает избежать травм и мягко вернуться к тренировкам.Источник: Freepik

После кардио очень важно уделить внимание растяжке. В отпуске мышцы часто находятся в расслабленном состоянии, и резкий переход к нагрузкам может привести к травмам. Легкие упражнения на гибкость и растяжку помогут снять мышечное напряжение, улучшить подвижность суставов и предотвратить болезненные ощущения.

Необходимо выполнять растяжку плавно, без рывков, удерживая каждую позицию около 20−30 секунд. Особое внимание стоит обратить на крупные мышечные группы: ноги, спину и плечевой пояс. Постепенное увеличение амплитуды движений вернет эластичность тканям и подготовит их к более серьезным упражнениям. Добавьте в рутину динамическую растяжку перед тренировкой (например, махи ногами, круговые движения руками) и статическую — после. Это улучшит координацию движений, снизит риск микротравм и ускорит восстановление мышц.

Тренировка с собственным весом для выносливости

Девушка делает упражнения с собственным весом для выносливости
Упражнения с собственным весом — безопасный способ вернуть силу и выносливость после перерыва.Источник: Freepik

Третья тренировка — упражнения с собственным весом тела. Приседания, отжимания, планка и выпады — все они помогут укрепить мышцы без дополнительной нагрузки. Главное — выполнять упражнения в умеренном темпе, контролируя технику и не доводя себя до крайнего утомления.

Рекомендуется начать с 2−3 подходов по 10−15 повторений каждого упражнения. Такой комплекс поможет вернуть силу и выносливость, а также восстановить мышечный баланс. Если чувствуете усталость, лучше сделать паузу — организм должен адаптироваться постепенно. Упражнения с собственным весом — отличный способ «напомнить» телу о двигательной активности, не перегружая суставы и связки.

Мягкое восстановление после отпуска — залог успешного возвращения к спорту и сохранения мотивации. Три описанные выше тренировки помогут вам плавно войти в привычный спортивный режим, избегая травм и усталости. Не забывайте также, что восстановление — это не только про физическую активность. Параллельно стоит обратить внимание на сон (спать не менее 7−8 часов в сутки), соблюдать питьевой режим (пить не менее 1,5−2 литров воды в день) и правильно питаться (добавьте в рацион больше белка, овощей и сложных углеводов).