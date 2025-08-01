Эти упражнения на пресс не работают — вот чем их заменить

Кажется, все просто: качаем пресс, чтобы увидеть рельеф. Только вот люди годами мучают себя скручиваниями и планками, а в зеркале все тот же аппетитный животик вместо «кубиков». Проблема не в вашей силе воли, а в самих упражнениях — многие работают куда хуже, чем о них рассказывают. В статье мы разобрали самые популярные, но переоцененные движения и нашли им достойную замену. Так что если вы все еще продолжаете стоять в планке и ждете идеальный рельефный пресс — самое время пересмотреть стратегию.