Эти упражнения на пресс не работают — вот чем их заменить

Кажется, все просто: качаем пресс, чтобы увидеть рельеф. Только вот люди годами мучают себя скручиваниями и планками, а в зеркале все тот же аппетитный животик вместо «кубиков». Проблема не в вашей силе воли, а в самих упражнениях — многие работают куда хуже, чем о них рассказывают. В статье мы разобрали самые популярные, но переоцененные движения и нашли им достойную замену. Так что если вы все еще продолжаете стоять в планке и ждете идеальный рельефный пресс — самое время пересмотреть стратегию.
Скручивания на полу
Это, пожалуй, самое известное упражнение на пресс. Делали его все: от школьников на уроках физкультуры до блогеров с модным ковриком на лакшери-балконе. Но есть один нюанс: пользы от этих скручиваний почти никакой. Во-первых, они дают серьезную нагрузку на шею — особенно если тянуть ее руками, как это делает добрая половина тренирующихся. Во-вторых, мышцы корпуса при этом работают по остаточному принципу, а жир с живота, увы, не уходит просто из-за того, что вы крутитесь на полу.
Тренеры признаются: когда кто-то упорно делает сотни скручиваний, чтобы «убрать живот», на это немного больно смотреть. Особенно зная, что можно добиться большего результата с меньшими усилиями. Например, скручивания на фитболе гораздо безопаснее для спины, и при этом активируют мышцы глубже за счет хорошей амплитуды и нестабильной опоры. Тело включается сильнее, а эффект — в разы лучше.
Классическая планка
Планка — как зеленый смузи: многие делают, но далеко не все понимают, зачем. Считается, что если простоять в ней минуту-другую, то пресс станет как у бегуна из рекламы кроссовок. Только вот беда — тело очень быстро привыкает к статической нагрузке. Уже через пару недель мышцы просто «застревают» в плато, и прогресс замирает, даже если вы стоите в планке неподвижно, как статуя на протяжении целой песни Beyoncé.
Само по себе это упражнение вполне эффективное, но в нем не хватает движения и усложнения. Если вы хотите реального эффекта, а не просто дрожать на локтях, попробуйте динамическую версию: с подъемами рук, ног или сменой опоры. Это не только активирует больше мышц, но и прокачивает баланс, координацию и контроль корпуса. В отличие от классической планки, здесь телу точно не удастся «отключиться» на автомате.
Так что, если планка стала для вас просто очередной рутиной — добавьте динамики. И вы сразу почувствуете, что такое настоящая работа.
Подъемы ног лежа
На первый взгляд — классика. Лег, вытянул ноги, поднял, почувствовал, как мышцы «горят». Вроде бы все работает. Не совсем. На деле при подъемах ног основную нагрузку берут на себя не мышцы пресса, а сгибатели бедра. А вот поясница при этом часто страдает, особенно если прогибается, и вы теряете над ней контроль.
Отличная альтернатива — подъемы таза вверх (reverse crunch) или упражнение с интригующим названием «мертвый жук» (dead bug). Оба варианта мягко включают мышцы пресса, не перегружают спину и при этом действительно работают на результат.
Велосипед лежа
В теории — идеальное упражнение на косые мышцы живота. В реальности — одно из самых неправильно выполняемых. Многие торопятся, крутят ногами в бешеном темпе и тянут шею вперед, будто стараются догнать поезд. В итоге работает все что угодно, кроме пресса: шея перенапрягается, корпус не включается, техника разъезжается уже на третьем подходе.
Гораздо эффективнее — russian twists (русские скручивания) с мячом или гантелью. Здесь уже не получится халтурить: чтобы скручивать корпус и не заваливаться в сторону, приходится держать мышцы в напряжении от начала до конца. Дополнительно включаются руки, плечи, спина — и в целом упражнение становится полноценной проработкой пресса.
Темп можно замедлить, вес — подобрать под себя, а эффект — почувствовать с первых подходов.
Упражнения «на количество» без контроля
Если вы все еще считаете, что сто повторений — это круто, а десять — несерьезно, стоит пересмотреть подход. Быстрые скручивания на автомате, особенно в духе «чем больше, тем лучше», почти не запускают мышцы в работу так, как нужно. Тело начинает халтурить, мозг отключается, а пресс просто наблюдает за происходящим, не особенно участвуя в процессе. В итоге — усталость есть, результата нет.
Намного полезнее короткие, медленные подходы с фокусом на технику и контроль, когда каждое повторение вы чувствуете, когда работает только то, что должно. Даже десять аккуратных движений в этом режиме дадут больше пользы, чем сотня механических, выполненных на скорость.
Кубики на животе — это не про количество повторений и не про список из пяти «секретных» упражнений. Это про грамотную технику, прогрессию нагрузки и умение чувствовать мышцы, а не просто уставать. Многие привычные движения давно пора отправить на пенсию — не потому что они совсем бесполезны, а потому что есть варианты лучше.
Если вы устали крутиться на полу и не видеть результата — меняйте подход. Добавьте контроля, замените устаревшие упражнения, уберите спешку. И тогда пресс действительно включится в работу.