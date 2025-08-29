Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Хейли Бибер держит идеальную форму без тренажеров и штанг

Хейли Бибер держит форму без марафонов приседаний и штанг. Вместо качалки она выбирает пилатес, который стал ее главным секретом идеальной фигуры и новым фитнес-трендом среди звезд.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Коллаж фотографий Хейли Бибер с идеальной фигурой
Хейли Бибер добивается превосходных форм, не прибегая к тяжелым нагрузкам в зале. Источник: Соцсети

В Голливуде все чаще отказываются от изнурительных тренировок ради мягких практик. Пилатес выбирают Меган Маркл, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян — и именно Хейли Бибер показывает, что эта система работает не хуже железа. Для неё это не просто спорт, а способ оставаться стройной, гибкой и спокойной в бешеном ритме жизни.

Идеальная фигура без жестких тренировок

Коллаж фотографий Хейли Бибер с идеальной фигурой
Пилатес помогает Хейли поддерживать форму без перегрузки мышц.Источник: Соцсети

Хейли не стремится к рельефу в стиле бодибилдинга. Модель не раз говорила в интервью, что пилатес помогает поддерживать тонус и гибкость без тяжелых гантелей и многочасовых сетов в зале. На кадрах из студий Хейли чаще можно увидеть с резинками и фитнес-мячами, чем с весами.

Пилатес работает на глубокие мышцы, формирует красивую осанку и делает тело более пластичным. Для Хейли это не «лайт-версия» фитнеса, а инструмент, который дает результат без риска травм. Такой выбор позволил ей оставаться в форме и при этом не терять женственность силуэта, что фанаты постоянно отмечают в комментариях к ее фото.

Восстановление и антистресс

Хейли Бибер восстанавливается
Для Хейли пилатес — это еще и способ справляться со стрессом.Источник: Соцсети

В одном из интервью Хейли призналась: «Для меня пилатес — это медитация в движении». Практика дает ей не только физическую нагрузку, но и эффект перезагрузки. При плотном графике съемок и перелетов она находит в студии место, где может просто выдохнуть.

Фанаты часто видят в ее соцсетях короткие видео после тренировок: спокойное лицо, минимум макияжа и расслабленный вид. Это контрастирует с привычным образом Хейли на красных дорожках и показывает, что для нее пилатес — способ сохранить баланс. Благодаря такому подходу спорт перестал быть «обязаловкой» и превратился в ритуал заботы о себе.

Звездный тренд, доступный всем

Коллаж фотографий Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер, практикующих пилатес
Пилатес стал звездным трендом, который легко повторить дома.Источник: Соцсети

Пилатес давно стал модным словом в Голливуде. Его практикуют Меган Маркл, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян — и теперь миллионы подписчиков повторяют за ними. Хейли, выкладывая свои тренировки, подогревает этот тренд и делает его еще популярнее.

При этом пилатес — одна из тех практик, которые можно адаптировать под себя: нужен лишь коврик и немного времени. Хейли делает ставку на классический мат-пилатес: упражнения на коврике с эспандером и фитболом. Самые частые в ее программе — «сто», боковые подъемы ног и планка с вытянутой рукой. Эти базовые движения есть в любой программе для новичков, и именно они формируют ее пресс и сильные ноги.

Хейли занимается минимум трижды в неделю, по 45−60 минут. Иногда тренировки проходят утром перед съемками, иногда — вечером, чтобы сбросить напряжение. Модель подчеркивает: главное не часами «убиваться», а регулярно давать телу нагрузку.

Такой формат легко повторить: коврик и эспандер стоят дешевле месячного абонемента в зал, а упражнения не требуют опыта. В этом и секрет популярности пилатеса — он остается доступным, но при этом дает результат, заметный даже с красной дорожки.