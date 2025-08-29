Как Хейли Бибер держит идеальную форму без тренажеров и штанг

При этом пилатес — одна из тех практик, которые можно адаптировать под себя: нужен лишь коврик и немного времени. Хейли делает ставку на классический мат-пилатес: упражнения на коврике с эспандером и фитболом. Самые частые в ее программе — «сто», боковые подъемы ног и планка с вытянутой рукой. Эти базовые движения есть в любой программе для новичков, и именно они формируют ее пресс и сильные ноги.