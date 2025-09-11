Фигура Дуа Липы сводит с ума — и все это без изнуряющих тренировок

Йога стала частью ее рутины еще во время карантина, когда привычные тренировки были недоступны. С тех пор певица практикует ее несколько раз в неделю, включая элементы дыхательных техник и медитации. Такой формат помогает держать тело гибким и в то же время поддерживает психику в балансе.