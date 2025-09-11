Фигура Дуа Липы сводит с ума — и все это без изнуряющих тренировок

В то время как многие звезды выкладываются в спортзале по нескольку часов, Дуа Липа создает идеальное тело совсем иначе. Ее подход к фитнесу удивляет простотой и при этом работает не хуже интенсивных программ. Именно поэтому о тренировках певицы так часто говорят поклонники и тренеры.
Танцы вместо кардио
Дуа Липа — одна из самых востребованных поп-звезд последних лет: ее концерты собирают стадионы, а клипы набирают сотни миллионов просмотров. Но главная «фишка» ее шоу — сложная хореография, которую она сама исполняет. Для певицы танцы — это не только часть карьеры, но и замена традиционному кардио.
Во время подготовки к гастролям она ежедневно репетирует по 2−3 часа в день. Активные связки с прыжками, приседаниями и работой корпуса держат пульс на уровне интервальной тренировки и сжигают сотни калорий. Такой ритм развивает выносливость, формирует мышцы ног и живота и помогает выдерживать плотные графики туров.
Такой подход легко взять на заметку: 2−3 домашних танцевальных тренировки по 30−40 минут в неделю дадут похожий эффект. Лучше всего работают динамичные стили — латина, хип-хоп или аэробные танцы, где движения идут без длинных пауз. Такой формат не требует оборудования и помогает держать фигуру стройной за счет кардионагрузки и работы всех мышц.
Мини-тренировки и базовые упражнения
Помимо танцев, Дуа Липа делает ставку на короткие, но регулярные сессии с базовыми упражнениями. В ее программе — планка, прыжки на месте, скручивания и приседания с собственным весом. Каждое упражнение длится около минуты, после чего идет короткая пауза и смена активности. Такой формат больше похож на HIIT, только без перегрузки.
Певица отмечала в интервью, что такие мини-тренировки легко вписываются даже в плотный график туров. Ей достаточно 15−20 минут, чтобы почувствовать нагрузку и поддерживать тонус, даже если нет доступа к спортзалу.
Повторить ее просто: можно выбрать 4−5 базовых движений (планка, приседания, выпады, отжимания и прыжки) и делать их в формате круговой тренировки. Всего 2−3 круга занимают меньше получаса, но дают заметный результат — укрепляют мышцы и поддерживают стройность.
Йога и растяжка для баланса
Чтобы уравновесить динамичные танцы и кардио, Дуа добавляет в расписание йогу и растяжку. Для нее это не только физическая нагрузка, но и способ «перезагрузки» после гастрольных туров. Асаны помогают расслабить мышцы спины и ног, снять напряжение после выступлений и восстановить дыхание.
Йога стала частью ее рутины еще во время карантина, когда привычные тренировки были недоступны. С тех пор певица практикует ее несколько раз в неделю, включая элементы дыхательных техник и медитации. Такой формат помогает держать тело гибким и в то же время поддерживает психику в балансе.
Применить этот подход можно и дома: достаточно 15−20 минут утренней или вечерней практики с простыми позами — «собака мордой вниз», «планка», «поза ребенка». В сочетании с танцами или легким кардио это быстро даст результат без перегрузки.
Подход Дуа Липы к спорту показывает, что держать форму можно без марафонов в спортзале и изнуряющих тренировок. Танцы дают ей кардионагрузку, мини-сессии укрепляют мышцы, а йога возвращает баланс. В результате фигура остаётся подтянутой, а сама певица сохраняет энергию для сцены и гастролей. Этот формат можно адаптировать и в обычной жизни: главное — найти активность, которая приносит удовольствие и не перегружает организм.