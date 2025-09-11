Ричмонд
Фигура Дуа Липы сводит с ума — и все это без изнуряющих тренировок

Фигура Дуа Липы — результат не тяжелых весов, а танцев, коротких тренировок и йоги. Ее система доказала: держать тело в тонусе можно без изнуряющих нагрузок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Дуа Липа хвастается фигурой, которой достигла без изнуряющих тренировок
Дуа Липа сохраняет идеальную фигуру без изнуряющих тренировок.Источник: Соцсети

В то время как многие звезды выкладываются в спортзале по нескольку часов, Дуа Липа создает идеальное тело совсем иначе. Ее подход к фитнесу удивляет простотой и при этом работает не хуже интенсивных программ. Именно поэтому о тренировках певицы так часто говорят поклонники и тренеры.

Танцы вместо кардио

Дуа Липа исполняет сложный танец на одном из своих концертов
Для Дуа Липы танцы — лучший вид кардио.Источник: Соцсети

Дуа Липа — одна из самых востребованных поп-звезд последних лет: ее концерты собирают стадионы, а клипы набирают сотни миллионов просмотров. Но главная «фишка» ее шоу — сложная хореография, которую она сама исполняет. Для певицы танцы — это не только часть карьеры, но и замена традиционному кардио.

Во время подготовки к гастролям она ежедневно репетирует по 2−3 часа в день. Активные связки с прыжками, приседаниями и работой корпуса держат пульс на уровне интервальной тренировки и сжигают сотни калорий. Такой ритм развивает выносливость, формирует мышцы ног и живота и помогает выдерживать плотные графики туров.

Такой подход легко взять на заметку: 2−3 домашних танцевальных тренировки по 30−40 минут в неделю дадут похожий эффект. Лучше всего работают динамичные стили — латина, хип-хоп или аэробные танцы, где движения идут без длинных пауз. Такой формат не требует оборудования и помогает держать фигуру стройной за счет кардионагрузки и работы всех мышц.

Мини-тренировки и базовые упражнения

После коротких тренировок Дуа Липа хвастается идеальной фигурой
Дуа Липа делает короткие тренировки с планкой, прыжками и упражнениями на пресс.Источник: Соцсети

Помимо танцев, Дуа Липа делает ставку на короткие, но регулярные сессии с базовыми упражнениями. В ее программе — планка, прыжки на месте, скручивания и приседания с собственным весом. Каждое упражнение длится около минуты, после чего идет короткая пауза и смена активности. Такой формат больше похож на HIIT, только без перегрузки.

Певица отмечала в интервью, что такие мини-тренировки легко вписываются даже в плотный график туров. Ей достаточно 15−20 минут, чтобы почувствовать нагрузку и поддерживать тонус, даже если нет доступа к спортзалу.

Повторить ее просто: можно выбрать 4−5 базовых движений (планка, приседания, выпады, отжимания и прыжки) и делать их в формате круговой тренировки. Всего 2−3 круга занимают меньше получаса, но дают заметный результат — укрепляют мышцы и поддерживают стройность.

Йога и растяжка для баланса

Дуа Липа поддерживает форму с помощью йоги и растяжки
Йога помогает Липе держать баланс между нагрузкой и восстановлением.Источник: Соцсети

Чтобы уравновесить динамичные танцы и кардио, Дуа добавляет в расписание йогу и растяжку. Для нее это не только физическая нагрузка, но и способ «перезагрузки» после гастрольных туров. Асаны помогают расслабить мышцы спины и ног, снять напряжение после выступлений и восстановить дыхание.

Йога стала частью ее рутины еще во время карантина, когда привычные тренировки были недоступны. С тех пор певица практикует ее несколько раз в неделю, включая элементы дыхательных техник и медитации. Такой формат помогает держать тело гибким и в то же время поддерживает психику в балансе.

Применить этот подход можно и дома: достаточно 15−20 минут утренней или вечерней практики с простыми позами — «собака мордой вниз», «планка», «поза ребенка». В сочетании с танцами или легким кардио это быстро даст результат без перегрузки.

Подход Дуа Липы к спорту показывает, что держать форму можно без марафонов в спортзале и изнуряющих тренировок. Танцы дают ей кардионагрузку, мини-сессии укрепляют мышцы, а йога возвращает баланс. В результате фигура остаётся подтянутой, а сама певица сохраняет энергию для сцены и гастролей. Этот формат можно адаптировать и в обычной жизни: главное — найти активность, которая приносит удовольствие и не перегружает организм.