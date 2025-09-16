От синяков до тяжелых весов: 3 актрисы, которые пашут в зале ради кино

Марго училась базовым элементам: скольжению, вращениям, прыжкам, а также пластике, чтобы ее движения выглядели естественно в кадре. Для сложных трюков, вроде тройного акселя, использовались дублеры, но Робби настояла на том, чтобы все сцены на льду выглядели максимально убедительно. В интервью она признавалась, что падала десятки раз в день и возвращалась домой с синяками, но именно это помогло прочувствовать характер Тони.