От синяков до тяжелых весов: 3 актрисы, которые пашут в зале ради кино

Современное кино требует не только перевоплощения в образ, но и реальной физической подготовки. Зритель больше не верит в условность: если на экране супергероиня или фигуристка, то движения должны выглядеть убедительно. Именно поэтому актрисы нанимают спортивных тренеров, работают по строгому графику и осваивают то, что раньше было доступно только атлетам — тяжелые веса, боевые искусства и строгие дисциплины.
Алисия Викандер — «Tomb Raider: Лара Крофт»
Готовясь к роли Лары Крофт, Алисия работала с тренером Магнусом Лигдбаком, который раньше готовил певицу Бритни Спирс и актеров для супергеройских фильмов. Их программа включала шесть тренировочных дней в неделю, по два занятия в день: утром — функциональный тренинг и силовые упражнения, вечером — боевые искусства и кардио.
Особый акцент был на спину, плечи и пресс — именно эти зоны должны были подчеркнуть атлетичность героини. Викандер тягала штанги, подтягивалась, делала упражнения на турнике и училась драться «по-киношному», но при этом технично и без травм. Питание тоже было частью подготовки: Лигдбак составил для актрисы строгий план из шести приемов пищи с высоким содержанием белка и минимумом быстрых углеводов.
По словам самой Алисии, самые сложные были первые недели, когда организм привыкал к новому режиму. Зато к съемкам она пришла с абсолютно новым телом — выносливым, сильным и готовым к трюкам без дублеров.
Марго Робби — «Тоня против всех»
Чтобы вжиться в роль Тони Хардинг, Марго Робби пришлось осваивать фигурное катание с нуля. Актриса тренировалась по четыре часа в день, пять дней в неделю — на льду и в хореографическом зале. Ее наставниками стали профессиональные тренеры по фигурному катанию, которые готовили спортсменов к национальным чемпионатам США.
Марго училась базовым элементам: скольжению, вращениям, прыжкам, а также пластике, чтобы ее движения выглядели естественно в кадре. Для сложных трюков, вроде тройного акселя, использовались дублеры, но Робби настояла на том, чтобы все сцены на льду выглядели максимально убедительно. В интервью она признавалась, что падала десятки раз в день и возвращалась домой с синяками, но именно это помогло прочувствовать характер Тони.
В итоге актриса не только убедительно показала энергетику фигуристки, но и получила номинацию на «Оскар» за роль. Этот опыт стал для нее настоящим спортивным марафоном, доказавшим, что дисциплина спортсменов и актеров иногда мало чем отличается.
Бри Ларсон — «Капитан Марвел»
Год до съемок «Капитана Марвел» актриса жила почти как профессиональный атлет. Бри занималась с тренером Джейсоном Уолшем, известным по работе с Эммой Стоун и Мэттью Макконахи. Ее программа включала силовые тренировки с тяжелыми весами, скалолазание, функциональный тренинг и боевую подготовку.
Один из самых обсуждаемых моментов — видео, где Ларсон делает становую тягу с весом в 180 кг, то есть почти вдвое больше собственного веса. В ее соцсетях появлялись ролики, где она отжимается с цепями, подтягивается с дополнительным грузом и карабкается по скалодрому. Все это не ради красивых кадров, а чтобы убедительно показать силу супергероини на экране.
Актриса признавалась, что вначале едва могла сделать несколько отжиманий, а к моменту съемок чувствовала себя «сильнее, чем когда-либо». Подготовка изменила ее не только физически, но и психологически: Бри говорила, что тренировки подарили ей уверенность, которую она вынесла за пределы роли.
Такие трансформации показывают: ради убедительных ролей актрисы готовы тренироваться с тем же упорством, что и спортсмены. Их дисциплина и усилия делают героинь реалистичными, а сам процесс подготовки становится вдохновляющим примером силы воли и настойчивости.