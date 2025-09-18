Спорт вместо будильника: 4 формата тренировок для бодрого и легкого утра

Утренняя сонливость часто кажется неизбежной, но на самом деле она напрямую связана с уровнем физической активности. Когда спорт становится привычкой, тело быстрее просыпается, легче включается в работу и перестает сопротивляться будильнику. Регулярные тренировки укрепляют нервную систему, улучшают качество сна и снижают уровень стресса — а значит, утром уже не нужно полчаса собирать себя по кусочкам. Главное — подобрать подходящий формат тренировки, чтобы утро начиналось с движения, а не с борьбы с собой.