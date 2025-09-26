5 способов, которые помогут полюбить спорт раз и навсегда

Психологи отмечают: мозгу проще включаться в повторяющееся действие, если перед ним стоит «сигнал». Такой сигнал может быть любым — главное, чтобы он стал привычным. Например, кто-то надевает одни и те же наушники перед пробежкой, кто-то начинает утреннюю зарядку с любимого трека, а кто-то заваривает чашку зеленого чая и пьет ее стоя у окна, прежде чем разложить коврик для йоги.