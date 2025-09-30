8 упражнений для детей: эффективный комплекс для мышц и осанки

В этой статье собран простой комплекс упражнений для детей — безопасные движения с собственным весом для школьников и дошкольников. Занятия помогают укреплять спину и корпус, улучшать гибкость и баланс. Мы покажем, как выполнять их дома или в секции, чтобы ребенок занимался эффективно и с интересом.