Почему страшно браться за сложные упражнения — и как это изменить

Страх перед сложными упражнениями знаком многим: кажется, что без опыта или специальной подготовки они приведут только к травмам и разочарованию. Но именно такие движения дают лучший результат — укрепляют мышцы, повышают выносливость и ускоряют прогресс. Главное — понимать, что этот страх естественен, а избавиться от него можно с помощью простых приёмов.