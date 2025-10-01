Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 лучших настенных турников: компактные решения для тренировок

Если вы хотите заниматься спортом дома и укрепить мышцы спины, рук и пресса, настенный турник станет отличным решением. В этой статье мы собрали лучшие настенные турники, которые помогут эффективно тренироваться даже в небольшой квартире. Эти модели подойдут как начинающим, так и опытным спортсменам.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка занимается на настенном турнике
Настенный турник помогает укрепить мышцы рук, спины и пресса в домашних условияхИсточник: Freepik

Многие сталкиваются с проблемой нехватки времени или средств на регулярное посещение спортзала. Настенный турник позволяет создать собственный спортивный уголок дома и поддерживать тело в форме. Это компактное оборудование помогает выполнять базовые упражнения с собственным весом и подходит для разных уровней подготовки. В подборке мы рассмотрим лучшие настенные турники, которые можно установить даже в небольшой комнате.

Обзор лучших настенных турников

Мы подготовили таблицу, в которой собрали ключевые особенности моделей. Это поможет понять, какая модель лучше всего подойдет именно вам.

1. INVENT TUR-01 1R
3 тренажера в одном
2. Domsen Fitness Ds4340
Турник и брусья в одном наборе
3. Уралспорт Profi-crossbar 30200
С мягкими элементами для комфорта
4. UNIX Fit PULL UP 120
Компактный турник с мягкими ручками
5. Absolute Champion Aktiv
С надежными креплениями

Рейтинг лучших настенных турников

Далее мы подробно расскажем о каждой модели из нашего рейтинга. При выборе мы учитывали прочность конструкции, удобство хвата, безопасность и универсальность. Эти критерии позволяют подобрать турник, который будет удобен и долговечен, а тренировки на нем принесут максимальную пользу.

1. INVENT TUR-01 1R

Настенный турник

Настенный турник

INVENT
от 2700 ₽
INVENT TUR-01 1R — универсальный настенный турник для полноценной тренировки дома. Он сочетает в себе турник, брусья и пресс, позволяя прорабатывать разные группы мышц. Мягкие ручки обеспечивают комфорт во время занятий. Отличный вариант для регулярных домашних тренировок
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Многофункциональный турник, который сочетает в себе три тренажера: турник, брусья и оборудование для упражнений на пресс. Конструкция позволяет выполнять различные упражнения, прокачивая грудь, спину, руки и пресс. Благодаря наличию петель можно подвешивать дополнительные спортивные аксессуары, например, боксерскую грушу.

Ручки покрыты мягким неопреновым материалом, который исключает скольжение и делает хват комфортным даже при долгих тренировках. Турник крепится к стене в четырех точках, что гарантирует надежную фиксацию. Модель выдерживает нагрузку до 250 кг и подойдет как новичкам, так и опытным спортсменам.

2. Domsen Fitness Ds4340

Настенный турник

Настенный турник

Domsen Fitness
от 14000 ₽
Domsen Fitness Ds4340 — надежный комплект для тренировок, включающий турник и брусья. Турник подходит для подтягиваний и упражнений с разными хватами, а брусья позволяют тренировать грудные и трицепсы. Компактная конструкция не занимает много места и выдерживает нагрузку до 300 кг
Где купить
Ozon

Комплект из турника и брусьев для разнообразных тренировок дома или в зале. Турник имеет несколько вариантов хвата, что позволяет прорабатывать разные группы мышц. Он выдерживает нагрузку до 300 кг, поэтому подойдет даже для занятий с дополнительным весом.

Брусья компактно складываются, не занимая много места в помещении. Мягкое покрытие ручек обеспечивает надежный хват, а современный дизайн органично впишется в интерьер квартиры.

3. Уралспорт Profi-crossbar 30200

Настенный турник

Настенный турник

Уралспорт
от 3400 ₽
Profi-crossbar 30200 — функциональный настенный турник для дома. Он объединяет три тренажера: турник, брусья и пресс. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 200 кг и надежно крепится к стене в восьми точках. Подойдет для полноценного тренинга разных групп мышц без похода в спортзал
Где купить
Wildberries Яндекс Маркет Ozon

Настенный турник 3 в 1 для домашних тренировок. Конструкция состоит из турника, брусьев и спинки для упражнений на пресс. Турник рассчитан на нагрузку до 200 кг и подходит для занятий разного уровня.

Модель выполнена из прочных деталей, собранных с использованием лазерной резки. Ручки имеют мягкое покрытие, которое предотвращает скольжение и делает занятия комфортными.

4. UNIX Fit PULL UP 120

Настенный турник

Настенный турник

UNIX Fit
от 3100 ₽
UNIX Fit PULL UP 120 — настенный турник для дома с компактными размерами. Он подходит для базовых упражнений и выдерживает до 200 кг. Мягкие ручки обеспечивают комфорт во время занятий, а прочная стальная конструкция гарантирует долговечность. Отличное решение для регулярных тренировок
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Wildberries

Компактный турник для домашних тренировок. Он позволяет выполнять подтягивания разными хватами и упражнения на пресс. Конструкция прочная и выдерживает вес до 200 кг.

Модель с мягкими эргономичными ручками, которые предотвращают скольжение ладоней. Двухслойная порошковая окраска защищает металл от повреждений и сохраняет привлекательный внешний вид.

5. Absolute Champion Aktiv

Настенный турник

Настенный турник

Absolute Champion
от 1500 ₽
Absolute Champion Aktiv — универсальный турник для тренировок дома и на даче. Он подходит для выполнения подтягиваний разными хватами и выдерживает до 300 кг. Прочные материалы и удобные ручки делают занятия безопасными и комфортными. Отличный выбор для регулярных тренировок
Где купить
Wildberries Яндекс Маркет Ozon

Конструкция из прочного металла выдерживает нагрузку до 300 кг. Модель позволяет выполнять подтягивания разными хватами и подходит для всех уровней подготовки. Ручки сделаны из качественной резины, которая не скользит и обеспечивает комфорт при занятиях. Турник можно установить как дома, так и в офисе или на даче.

Настенный турник — это компактное и функциональное оборудование для домашних тренировок. В нашем рейтинге собраны модели, которые подойдут для разных условий и уровней подготовки. Выберите подходящий вариант и создайте собственный спортивный уголок дома.