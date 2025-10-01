Топ-5 лучших настенных турников: компактные решения для тренировок

Многие сталкиваются с проблемой нехватки времени или средств на регулярное посещение спортзала. Настенный турник позволяет создать собственный спортивный уголок дома и поддерживать тело в форме. Это компактное оборудование помогает выполнять базовые упражнения с собственным весом и подходит для разных уровней подготовки. В подборке мы рассмотрим лучшие настенные турники, которые можно установить даже в небольшой комнате.