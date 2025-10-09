Почему все звезды теперь тренируются на улице — и что из этого пойдет нам

Тренировки на свежем воздухе привлекают свободой, минимализмом и ощущением движения без границ. Многие знаменитости не просто выбирают такой формат, но и делятся им с фанатами, превращая парки, пляжи и дворы в собственные фитнес-залы.
Джиджи Хадид — бокс и кардио в парках
Джиджи Хадид — одна из тех, кто доказывает, что поддерживать форму можно без спортзала. Модель регулярно тренируется на улице: папарацци часто снимают ее во время пробежек вдоль Вест-Сайд или кардио-сессий в Центральном парке. Ее формат — это сочетание короткого бега, разминки на скамейках и элементами бокса с личным тренером.
Главный акцент — на функциональности и доступности. Бег заменяет разминку и основную кардионагрузку, отжимания и планки на газоне помогают включить мышцы корпуса, а бокс — отточить координацию и сбросить стресс. Все это легко повторить в любом парке или дворе, без специального оборудования.
Чтобы адаптировать такой подход под себя, достаточно:
- 5−10 минут легкого бега или быстрой ходьбы;
- 2−3 круга базовых упражнений (отжимания, приседания, планка);
- 5 минут активных ударов в воздухе или с резинками для имитации бокса.
Джиджи не гонится за идеальной техникой — для нее важен ритм и удовольствие от движения. Этот подход делает тренировки гибкими и ей ей не приходится привязываться к залу.
Крис Хемсворт — силовые тренировки на пляже и в горах
Крис Хемсворт живет в Австралии и часто устраивает полноценные фитнес-сессии на фоне океана. На его видео — песчаные пляжи, скалистые тропы и минимальный инвентарь: резинки, канаты, гири или просто собственный вес. Часто он тренируется вместе с друзьями, превращая процесс в активное времяпрепровождение, а не строгую спортивную рутину.
Основу его тренировок составляют короткие функциональные круги. Это 4−6 упражнений, задействующих все тело: выпады, отжимания, упражнения на пресс, подтягивания, рывки с гантелями или гирями. Смысл в том, чтобы интенсивно поработать без необходимости ехать в зал. Такой формат легко перенести в парк или на любую открытую площадку.
Повторить подобный стиль можно, выбрав несколько базовых упражнений и выполняя их по времени, а не по количеству повторов. Например:
- 4 упражнения на разные группы мышц (ноги, корпус, руки, спина);
- 30−40 секунд работы и 15−20 секунд отдыха;
- 3−4 круга в зависимости от уровня подготовки.
Свежий воздух и смена обстановки дают эффект, которого не добиться в душном спортзале: появляется азарт и ощущение свободы, а тренировка проходит быстрее и легче.
Дженнифер Лопес — пробежки и йога под открытым небом
Для Дженнифер Лопес тренировки на улице стали частью образа жизни, особенно во время гастролей. Певицу часто замечают на пробежках и прогулках в городах, где проходят ее концерты. Она выбирает парки или набережные, чтобы совместить кардио с осмотром окрестностей, а в перерывах между выступлениями часто занимается йогой на свежем воздухе.
Такой формат помогает поддерживать форму без строгой привязки к расписанию спортзалов. Кардио на улице дает нужную выносливость для сцены, а растяжка на траве или деревянных настилах улучшает гибкость и помогает восстановиться после нагрузок. Ее тренировки часто проходят рано утром, до съемок или репетиций, чтобы зарядиться энергией на день.
Повторить такую схему просто: утренняя 20−30-минутная пробежка или быстрая ходьба в ближайшем парке, а затем короткая сессия растяжки или легкой йоги. Это не требует инвентаря и легко вписывается в плотный график — именно за это Дженнифер ценит такие тренировки.