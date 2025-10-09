Почему все звезды теперь тренируются на улице — и что из этого пойдет нам

Для Дженнифер Лопес тренировки на улице стали частью образа жизни, особенно во время гастролей. Певицу часто замечают на пробежках и прогулках в городах, где проходят ее концерты. Она выбирает парки или набережные, чтобы совместить кардио с осмотром окрестностей, а в перерывах между выступлениями часто занимается йогой на свежем воздухе.