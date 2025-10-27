Ричмонд
Эти 5 упражнений прокачают все тело за 15 минут — без спортзала и оборудования

Даже 15 минут могут заметно улучшить форму, если проработать все тело. Рассказываем, какие упражнения дают максимум эффекта за минимум времени.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет отжимания, которые прокачивают тело без спортзала и оборудования
Чтобы поддерживать спортивную форму, достаточно уделять тренировкам 15 минут в день и выполнять пять упражненийИсточник: Freepik

Современный ритм оставляет все меньше времени на тренировки, но короткие функциональные комплексы решают проблему. Они активируют крупные мышцы, ускоряют обмен веществ и помогают держать тело в тонусе. Главное — выбирать упражнения, которые работают на все тело сразу, а не только на пресс или ноги.

Планка с вариациями

Девушка делает планку
Планка с вариациями укрепляет корпус и делает осанку ровнее уже через пару недель регулярных тренировокИсточник: Freepik

Планка укрепляет все тело — от пресса до голеней, если делать ее правильно. Важно встать на предплечья, выстроив прямую линию от головы до пят, и зафиксировать корпус без прогиба в пояснице. Плечи не должны «падать» вперед, а взгляд направлен вниз. Начинать можно с 20−30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.

Чтобы упражнение давало лучший результат, добавьте движение: подтягивание колена к груди, касание плеч ладонью или легкое покачивание вперед-назад. Это усиливает работу глубоких мышц, улучшает баланс и ускоряет метаболизм. Для комфорта можно использовать коврик и выполнять планку босиком — так легче удерживать устойчивость.

Приседания с собственным весом

Девушка выполняет приседания с собственным весом
Приседания с собственным весом развивают силу ног и придают тонус всему телуИсточник: Freepik

Приседания — базовое упражнение, которое задействует ноги, ягодицы, пресс и спину. Начинать стоит с классики: ноги на ширине плеч, спина прямая, таз отводится назад, как будто садишься на стул. Колени не выходят за носки, а пятки плотно стоят на полу — так нагрузка распределяется правильно.

Чтобы добавить интенсивности, можно выполнять пульсации в нижней точке или добавить прыжок — это включает кардио и помогает сжигать больше калорий. Для тех, кто хочет укрепить мышцы без лишней нагрузки на суставы, подойдет вариант с медленным темпом и фиксацией на несколько секунд внизу.

Полезный лайфхак — следить, чтобы колени двигались по направлению носков, а не «заваливались» внутрь. Это не только делает технику безопасной, но и помогает активировать нужные мышцы.

Отжимания с колен или классические

Девушка выполняет отжимания с колен
Отжимания укрепляют верх тела и повышают выносливость без необходимости использовать оборудованиеИсточник: Freepik

Отжимания тренируют грудные мышцы, руки, плечи и корпус. Даже в упрощенном варианте — с колен — они помогают укрепить тело и улучшить осанку. Главное — держать корпус прямым, не прогибать поясницу и опускаться до уровня, когда локти образуют угол примерно 90 градусов. Руки расположены чуть шире плеч, а ладони направлены вперед.

Для повышения эффективности можно выполнять движение медленно, концентрируясь на мышцах. Тем, кто уже привык к базовой версии, подойдет вариант с постановкой рук ближе друг к другу — он сильнее нагружает трицепсы. А чтобы снизить нагрузку, можно делать отжимания у стены или от стола — так техника останется правильной, но риск травмы снизится.

Регулярное выполнение отжиманий помогает сформировать крепкий мышечный корсет и улучшить метаболизм, даже если тренировка занимает всего несколько минут.

Ягодичный мостик с упором в пол

Девушка выполняет ягодичный мостик
Ягодичный мостик укрепляет нижнюю часть тела и помогает восстановиться после долгого сиденияИсточник: Freepik

Одно из самых эффективных упражнений для нижней части тела. Ягодичный мостик укрепляет мышцы бедер, пресса и поясницы, улучшает кровообращение и помогает снять напряжение после рабочего дня. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу на ширине таза. При подъеме таза важно сжимать ягодицы и не прогибаться в пояснице.

Чтобы усилить эффект, можно выполнять упражнение в динамике — поднимать и опускать таз без касания пола, либо задерживаться в верхней точке на 3−5 секунд. Более продвинутый вариант — мостик с одной ногой, когда другая вытянута вперед. Он добавляет нагрузку и помогает развить баланс.

Регулярное выполнение укрепляет спину, делает осанку устойчивее и помогает вернуть тонус мышцам.

Берпи или его облегченная версия

Девушка выполняет берпи
Берпи активирует все группы мышц и заряжает энергией на весь деньИсточник: Freepik

Берпи — универсальное упражнение, которое сочетает кардио и силовую нагрузку. Оно задействует ноги, руки, пресс и ускоряет обмен веществ. Классическая техника включает приседание, выход в планку, отжимание, возвращение в присед и прыжок вверх. Такой формат помогает проработать все тело и развить выносливость.

Тем, кому классический вариант кажется слишком интенсивным, подойдет облегченная версия: без прыжка и отжимания. Важно двигаться в своем темпе, следить за дыханием и сохранять стабильность корпуса. Даже в упрощенном виде упражнение остается эффективным и помогает «разогнать» тело за короткое время.

Берпи часто используют профессиональные тренеры как замену полноценной кардиосессии. Оно не требует оборудования и подходит для коротких домашних тренировок.