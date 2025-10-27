Эти 5 упражнений прокачают все тело за 15 минут — без спортзала и оборудования

Планка укрепляет все тело — от пресса до голеней, если делать ее правильно. Важно встать на предплечья, выстроив прямую линию от головы до пят, и зафиксировать корпус без прогиба в пояснице. Плечи не должны «падать» вперед, а взгляд направлен вниз. Начинать можно с 20−30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.