Рывок гири: как развить силу и не сорвать плечо

В фитнесе рывок гири помогает укрепить все тело, улучшить хват и повысить общую выносливость. Это динамичное движение, которое тренирует мышцы ног, спины и плеч одновременно. Главное — понять механику движения и не спешить с весом. В статье разбираемся, как выполнять рывок безопасно, какие мышцы он включает и кому стоит быть осторожнее.