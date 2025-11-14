5 упражнений, которые заменят спортзал — и займут всего 20 минут в день

Фитнес-тренеры уверяют: базовые упражнения с собственным весом могут быть не менее эффективными, чем тренажеры. Главное — регулярность и техника. Даже 20 минут в день достаточно, чтобы улучшить осанку, укрепить мышцы и вернуть энергию. Рассказываем о пяти движениях, которые легко делать дома и которые действительно работают.