5 упражнений, которые заменят спортзал — и займут всего 20 минут в день

Фитнес-тренеры уверяют: базовые упражнения с собственным весом могут быть не менее эффективными, чем тренажеры. Главное — регулярность и техника. Даже 20 минут в день достаточно, чтобы улучшить осанку, укрепить мышцы и вернуть энергию. Рассказываем о пяти движениях, которые легко делать дома и которые действительно работают.
Планка — сильный корпус без скручиваний
Планка остается одним из самых универсальных упражнений: она одновременно включает пресс, спину, плечи и даже ягодицы. При этом не требует ни инвентаря, ни большого пространства. Чтобы поза работала, важно выстроить тело в прямую линию — от макушки до пяток — и не проваливаться в пояснице.
Новичкам стоит начинать с 20−30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты. Продвинутые могут усложнить задачу — добавив боковую планку, подъем ног или динамические варианты с касаниями плеч. Главное — не гнаться за временем, а держать мышцы в активном напряжении. Планка помогает не только укрепить корпус, но и улучшает осанку, снимает нагрузку с поясницы и делает живот визуально подтянутым.
Приседания — тонус ног и ягодиц
Приседания — базовое упражнение, которое работает с самыми крупными мышцами тела: ногами, ягодицами и корпусом. Оно не только формирует силу, но и ускоряет обмен веществ, помогая телу сжигать больше калорий даже в покое. Главное — следить за техникой: стопы на ширине плеч, колени не выходят за линию носков, спина прямая.
Чтобы увеличить эффективность, можно делать приседания медленнее — с фиксацией в нижней точке или легкой пульсацией. Это активирует мышцы и добавляет выносливости. Тем, кто хочет разнообразия, подойдут приседания с гантелями, «плие» с широкой постановкой ног или болгарские приседания с опорой на диван.
Регулярное выполнение улучшает кровообращение, укрепляет суставы и помогает скорректировать осанку. Даже 15−20 повторений в день достаточно, чтобы почувствовать результат уже через неделю.
Отжимания — тренировка груди и рук
Это одно из самых эффективных упражнений для верхней части тела. Оно задействует грудные мышцы, трицепсы, плечи и пресс, помогая укрепить корпус и сделать руки подтянутыми. Главное — не спешить и следить за техникой: ладони чуть шире плеч, тело в прямой линии, локти уходят под углом около 45 градусов.
Новичкам подойдут отжимания с колен или от стены — это снижает нагрузку и помогает привыкнуть к правильной форме. Постепенно можно переходить к классическим, а затем к узким или широким вариантам, чтобы прорабатывать разные группы мышц.
Отжимания улучшают силу и выносливость, а также помогают сформировать красивый силуэт плеч. Выполнять их стоит медленно, делая акцент на контроле — так мышцы лучше прорабатываются, даже без гантелей и тренажеров.
Выпады — баланс и сила ног
Выпады считаются одним из самых функциональных упражнений: они развивают силу ног, ягодиц и корпуса, а заодно тренируют равновесие. При правильной технике работают не только мышцы, но и суставы — упражнение укрепляет колени и улучшает подвижность тазобедренного сустава.
Чтобы сделать выпад, достаточно сделать широкий шаг вперед и согнуть обе ноги под углом 90 градусов. Колено передней ноги не выходит за носок, задняя опускается почти до пола. Спина остается прямой, корпус слегка подан вперед. Для разнообразия можно чередовать классические, обратные или боковые выпады, а также добавлять пульсацию в нижней точке.
Регулярное выполнение делает походку легче, улучшает координацию и помогает выровнять силу ног, если одна сторона тела слабее. Выпады особенно полезны тем, кто ведет сидячий образ жизни — они активируют мышцы, которые «засыпают» при долгом сидении.
Ягодичный мостик — осанка и мышцы таза
Ягодичный мостик активирует мышцы ягодиц и задней поверхности бедер, разгружает поясницу и помогает улучшить осанку. Выполняется просто: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу, руки вдоль тела. На выдохе таз поднимается вверх до линии коленей и плеч, а в верхней точке движение фиксируется на несколько секунд.
Главное — не прогибаться в пояснице и не толкать корпус за счет инерции. Можно добавить нагрузку, если положить на таз подушку, бутылку с водой или небольшой вес. Для продвинутого варианта подойдет мостик на одной ноге — он сильнее включает ягодицы и мышцы пресса.
Регулярное выполнение упражнения укрепляет мышцы таза и нижней части спины, а также улучшает кровообращение. Это не только делает фигуру подтянутой, но и помогает уменьшить боли от сидячей работы или усталости.