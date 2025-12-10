Суперсет: когда он работает лучше обычных подходов

В большом метаанализе Sports Medicine (2025) показано, что суперсеты заметно сокращают время тренировки, а в антагонистических парах объем повторений остается близким к классическому режиму. При этом растет плотность работы: пульс, расход энергии и субъективная сложность выше — но это помогает нагружать мышцы без тяжелых весов.