Как Кендалл Дженнер убирает отеки перед съемками, чтобы выглядеть свежо

В своих интервью и видео Кендалл не раз показывала металлический гуаша, который хранит в холодильнике. Утро перед съемками начинается не с макияжа, а с нескольких минут холодного массажа по чистой коже. Движения идут строго по массажным линиям: от центра лица к вискам, от крыльев носа к скулам, от подбородка к линии ушей. Уже через пару минут лицо выглядит лучше, а контуры становятся четче.