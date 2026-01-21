Ричмонд
Как Кендалл Дженнер убирает отеки перед съемками, чтобы выглядеть свежо

Даже у модели с удачной генетикой лицо может быть опухшим. Перед съемками Кендалл Дженнер не надеется на макияж, а заранее приводит себя в форму с помощью понятных, но продуманных ритуалов.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Перелеты, недосып, стресс, соленая еда накануне — отеки не делают исключений даже для звезд подиума. А камера только подчеркивает все несовершенства: припухшие веки, мягкий овал, тяжесть в скулах. Поэтому у Кендалл есть четкий план подготовки к съемкам, который начинается задолго до макияжа. Это не один волшебный инструмент, а целый набор ритуалов.

Гуаша и холод: быстрый способ снять припухлость

Холодный массаж помогает быстро убрать припухлость.
Источник: Соцсети

В своих интервью и видео Кендалл не раз показывала металлический гуаша, который хранит в холодильнике. Утро перед съемками начинается не с макияжа, а с нескольких минут холодного массажа по чистой коже. Движения идут строго по массажным линиям: от центра лица к вискам, от крыльев носа к скулам, от подбородка к линии ушей. Уже через пару минут лицо выглядит лучше, а контуры становятся четче.

Холод здесь играет ключевую роль. Он сужает сосуды, уменьшает припухлость и ускоряет отток лишней жидкости. Именно поэтому эффект виден почти сразу. Это быстрый визуальный прием, который особенно важен в дни, когда на сон не было времени.

В быту этот метод легко повторить: подойдет не только гуаша, но и охлажденная ложка, роллер или даже кубик льда в салфетке. Главное — не давить на кожу и двигаться по направлению лимфотока.

Массаж лица и лимфодренаж

Регулярный массаж делает лицо более четким и легким.
Источник: Соцсети

Помимо гуаша, в рутине Кендалл есть полноценные массажи лица — как домашние, так и у специалистов. Это не разовая процедура, а регулярная работа с тканями. Массаж разгоняет лимфу, снимает застой и помогает лицу выглядеть более подтянутым без инъекций и жестких вмешательств.

Отеки — это не только лишняя вода, но и замедленный отток жидкости. Когда лимфа застаивается, лицо теряет четкость: щеки становятся мягче, линия подбородка расплывается, под глазами появляется тяжесть. Массаж возвращает тканям подвижность и помогает жидкости уходить естественным путем.

В быту этот эффект дают простые техники: легкие поглаживания от центра лица к периферии, проработка шеи и зоны под подбородком, мягкие надавливания вдоль челюсти. Даже 3−5 минут в день меняют внешний вид.

Гидратация и режим

Состояние кожи напрямую зависит от того, как чувствует себя тело.
Источник: Соцсети

Кендалл не раз говорила, что отеки для нее чаще всего связаны не с уходом, а с образом жизни. Недостаток воды, соленая еда накануне, поздний сон быстро отражаются на лице. Поэтому в дни съемок она делает ставку на простые базовые вещи: пьет воду в течение дня, сокращает количество потребляемой соли, выбирает легкую еду.

Здесь работает прямая связь: когда телу не хватает жидкости, оно начинает ее удерживать. Лицо реагирует первым — появляется припухлость, особенно в зоне век и скул.

Утренние привычки тоже играют роль. Стакан воды после пробуждения, легкий завтрак без соленых продуктов, отсутствие тяжелых соусов и фастфуда вечером накануне — все это влияет на внешний вид.

Йога, кунг-фу и движение

Движение помогает телу быстрее избавляться от лишней жидкости.
Источник: Соцсети

Кендалл регулярно практикует йогу, пилатес и кунг-фу. Для нее это не только про форму тела, но и про состояние лица. Любая физическая активность ускоряет кровообращение и лимфоток, а значит помогает жидкости не застаиваться в тканях.

Когда тело долго остается неподвижным, особенно после перелетов и съемочных дней, отеки становятся почти неизбежными. Движение буквально «запускает» внутренние процессы: лицо быстрее приходит в норму, уходит тяжесть, появляется ощущение легкости. Именно поэтому даже короткая тренировка или растяжка могут дать эффект лучше, чем дополнительный крем.

В быту это работает так же. Утренняя зарядка, прогулка, несколько минут растяжки или дыхательных упражнений помогают телу проснуться и начать выводить лишнюю воду.

Процедуры, которые поддерживают результат

Домашние ритуалы Кендалл дополняет работой с косметологами.
Источник: Соцсети

Даже при идеальной дисциплине Кендалл не ограничивается только домашним уходом. В ее графике есть процедуры, которые помогают коже выглядеть ровнее и плотнее перед съемками и показами. Они не заменяют базовые привычки, а усиливают их эффект.

Чаще всего речь идет о щадящих методах, которые работают с качеством кожи и микроциркуляцией:

  • PRP-терапия — процедура с собственной плазмой крови, которая стимулирует обновление кожи. Делает тон более ровным и помогает тканям быстрее восстанавливаться после стресса и перелетов.
  • Микронидлинг — работа с микропроколами, которая запускает выработку коллагена и делает кожу визуально более плотной и гладкой.
  • Минимальные инъекции — речь идет о микродозах ботокса и скинбустеров, которые не меняют мимику и форму лица, а работают с качеством кожи: делают ее более ровной и гладкой.

Процедуры дают фон, на котором домашние методы — холод, массаж, движение — работают быстрее и заметнее. В результате вы не только избавляетесь от отеков, а еще и выглядите отдохнувшей.