Как тренируется Ким Кардашьян: главные секреты ее идеальной формы

Тренировки Ким давно перестали напоминать привычный фитнес. В ее расписании почти нет беговых дорожек, круговых комплексов и попыток сжечь как можно больше калорий. Вместо этого — работа с весами, упражнения на отдельные группы мышц, резинки и пилатес. Ким выстроила систему, где движение работает на силуэт, и именно поэтому ее тренировки стали так интересны ее поклонникам и всем, кто хочет добиться выразительной фигуры.