Мягкая перезагрузка за 3 дня: как вернуть легкость без диет и голодовок

Перезагрузка нужна в те моменты, когда тело начинает об этом «сигналить»: после тяжелых недель на работе, праздников, авралов, долгих перелетов или стресса. Появляется тяжесть в животе, отеки, сон сбивается, по утрам трудно проснуться и включиться в день, а к вечеру накапливается огромная усталость. Это обычная реакция организма на перегруз. Трехдневная мягкая перезагрузка помогает вернуть телу привычный ритм — без диет, голодовок и резких нагрузок, просто через базовые вещи, которые снова делают самочувствие нормальным.