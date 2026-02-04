Как Лолита Милявская похудела на 20 кг: питание, которое помогло сохранить результат

Изменения во внешности Лолиты заметили все — недавно певица заметно похудела, она и сама не скрывала, что пересмотрела привычки питания. В интервью она рассказывала, что не сидела на модных диетах и не устраивала марафоны тренировок, а начала с обследования у эндокринолога. После этого рацион скорректировали с учетом возраста, гормонального фона и общего состояния здоровья. Такой подход помог певице в 62 года избавиться от лишних 20 кг. Рассказываем, что именно помогло Лолите добиться такого результата, и какие лайфхаки помогут нам повторить ее успех.