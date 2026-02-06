Едите мало, а вес стоит: 5 скрытых причин, которые мешают похудеть

Многие считают, что для похудения достаточно просто сократить количество потребляемых калорий. Но организм реагирует не только на объем пищи, но и на качество сна, уровень стресса, а также гормональный фон. Если вы ограничиваете себя в еде, но при этом игнорируете эти сигналы, тело переходит в режим сохранения энергии — и начинает удерживать жир. В этой статье мы собрали пять причин, почему вес не уходит, и простые решения, которые работают без диет и изнурительных тренировок.