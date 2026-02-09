Ровная спина без силовых тренировок: привычки Марго Робби и других звезд

В ее тренировках часто используются упражнения на мягкое движение позвоночника. Например, связка «кошка-корова» выполняется медленно, без рывков, по 10 повторений — упражнение разогревает спину и помогает почувствовать положение корпуса. Еще один базовый элемент — вытяжение в позе «собака мордой вниз»: в ней задерживаются около минуты, стараясь вытянуть спину и расслабить шею. Также Водянова регулярно добавляет плавные скрутки корпуса — они улучшают подвижность грудного отдела и уменьшают привычку сутулиться.