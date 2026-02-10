Как спорт помог актерам добиться успеха: примеры Асмус, Кожевниковой, Курцына

Привычка к регулярным, изматывающим тренировкам, где результат достигается лишь упорным трудом, помогла Кожевниковой выстроить свою профессиональную траекторию. Она перенесла чемпионскую дисциплину в актерскую работу: умение концентрироваться на цели, работать на перспективу и не бросать начатое после первых неудач. Спорт научил ее распределять силы, ценить время и понимать, что успех — это марафон, а не спринт. Эта внутренняя организованность позволила ей не просто войти в профессию, но и последовательно развиваться в ней, совмещая съемки с общественной деятельностью и воспитанием детей.