Здоровье после 50 лет: как силовые упражнения защищают мышцы и кости

Главная ошибка — пытаться тренироваться так же, как в 30. После 50 организму нужно больше времени на адаптацию, поэтому старт должен быть спокойным. Если есть хронические заболевания, проблемы с суставами или давлением, сначала стоит проконсультироваться с врачом.