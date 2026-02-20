Похудение после 50 без боли в коленях: тренировки, которые дадут результат

После 50 мышцы постепенно уменьшаются, и вместе с ними снижается общий расход энергии. Если их не поддерживать, даже при прежнем питании вес может расти. Силовые упражнения помогают сохранить мышечную ткань, а значит — поддерживать более активный обмен веществ. Именно поэтому они становятся основой программы, а не дополнением.