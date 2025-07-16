Почему вес стоит и как это исправить: 3 летние ошибки худеющих

Лето чаще всего ассоциируется у нас с легкостью: меньше калорийной еды, больше времени на открытом воздухе, прогулки по парку, свежие овощи и фрукты. Казалось бы, идеальные условия для похудения. Но почему-то вес упрямо не уходит. И дело не в лени или недостатке мотивации. Есть три ключевые причины, которые могут тормозить похудение, даже если вам кажется, что вы ведете правильный образ жизни. В этой статье расскажем о них подробнее и разберемся, что именно сбивает вас с курса.