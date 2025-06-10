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5 ошибок, из-за которых мы всегда переедаем на шашлыках — и как этого избежать

Свежий воздух, обилие вкусной еды и хорошая компания — неудивительно, что на шашлыках все мы склонны переедать. Сегодня разбираемся: как получить удовольствие от еды на пикнике и вовремя остановиться.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Друзья празднуют на природе
Вкусности и напитки на шашлыках угрожают перееданием.Источник: Freepik

Лето — время долгожданных поездок на природу, дач, пикников и шашлыков с друзьями. В душевной компании время летит незаметно, за вкусной едой и разговорами можно провести хоть целый день… Бесконечными становятся не только посиделки, но и приемы пищи, ведь богатый закусками стол — соблазн, от которого сложно отказаться. Но способы все-таки есть. Рассказываем, как насладиться угощениями и не передать на свежем воздухе.

Не приходить голодным: не нужно «терпеть» до ужина

Мясо жарится на шампурах
Чтобы остаться гурманом, важно не приезжать на барбекю голодным.Источник: Freepik

В день застолья не стоит отказываться от завтрака и «терпеть» до обильного обеда или ужина. Голод — лучший друг переедания. Для первого приема пищи до пикника выбирайте что-нибудь легкое, с содержанием белка и клетчатки: например, вкусный омлет и овощной салат. Не лишним будет и перекус прямо перед выходом: легкая сытость позволит вам оставаться гурманом.

Дополнительно можно продумать «переходный перекус» — например, взять с собой в дорогу яблоко, орехи или йогурт. Это поможет сбалансировать уровень сахара в крови, чтобы на пикнике не возникало резкого желания накинуться на все подряд. Такой перекус создает эффект «плавного входа» в застолье и снижает риск переесть уже на старте.

Стратегия тарелки: можно все, но в меру

Девушка выбирает между бургером и яблоком
В идеальном рационе для пикника много клетчатки и белка.Источник: Freepik

Воспользуйтесь «правилом тарелки» — оно позволит вам не отказывать себе в еде и пробовать все, но в меру. Для этого визуально разделите свою тарелку на части:

  • Половину должна занимать клетчатка: свежие ароматные овощи, зелень, квашенная капуста.
  • Первую четверть: белковые продукты — шашлык, рыба.
  • Вторую четверть оставьте для сложных углеводов на гарнир, например, картофеля или лаваша, поджаренного на костре.

Отличный лайфхак, который позволит урезать калории и сохранить удовольствие: заменить газировку на несладкий чай и воду, а майонезные