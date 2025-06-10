5 ошибок, из-за которых мы всегда переедаем на шашлыках — и как этого избежать

Лето — время долгожданных поездок на природу, дач, пикников и шашлыков с друзьями. В душевной компании время летит незаметно, за вкусной едой и разговорами можно провести хоть целый день… Бесконечными становятся не только посиделки, но и приемы пищи, ведь богатый закусками стол — соблазн, от которого сложно отказаться. Но способы все-таки есть. Рассказываем, как насладиться угощениями и не передать на свежем воздухе.
Не приходить голодным: не нужно «терпеть» до ужина
В день застолья не стоит отказываться от завтрака и «терпеть» до обильного обеда или ужина. Голод — лучший друг переедания. Для первого приема пищи до пикника выбирайте что-нибудь легкое, с содержанием белка и клетчатки: например, вкусный омлет и овощной салат. Не лишним будет и перекус прямо перед выходом: легкая сытость позволит вам оставаться гурманом.
Дополнительно можно продумать «переходный перекус» — например, взять с собой в дорогу яблоко, орехи или йогурт. Это поможет сбалансировать уровень сахара в крови, чтобы на пикнике не возникало резкого желания накинуться на все подряд. Такой перекус создает эффект «плавного входа» в застолье и снижает риск переесть уже на старте.
Стратегия тарелки: можно все, но в меру
Воспользуйтесь «правилом тарелки» — оно позволит вам не отказывать себе в еде и пробовать все, но в меру. Для этого визуально разделите свою тарелку на части:
- Половину должна занимать клетчатка: свежие ароматные овощи, зелень, квашенная капуста.
- Первую четверть: белковые продукты — шашлык, рыба.
- Вторую четверть оставьте для сложных углеводов на гарнир, например, картофеля или лаваша, поджаренного на костре.
Отличный лайфхак, который позволит урезать калории и сохранить удовольствие: заменить газировку на несладкий чай и воду, а майонезные