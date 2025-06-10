5 ошибок, из-за которых мы всегда переедаем на шашлыках — и как этого избежать

Лето — время долгожданных поездок на природу, дач, пикников и шашлыков с друзьями. В душевной компании время летит незаметно, за вкусной едой и разговорами можно провести хоть целый день… Бесконечными становятся не только посиделки, но и приемы пищи, ведь богатый закусками стол — соблазн, от которого сложно отказаться. Но способы все-таки есть. Рассказываем, как насладиться угощениями и не передать на свежем воздухе.