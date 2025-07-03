Летний жор: 5 причин, почему аппетит выходит из-под контроля

Летом нас часто зовут на шашлыки, пикники, вечеринки, вокруг открываются летние кафе и веранды. Удержаться при этом очень сложно. То есть наш мозг автоматически запускает «режим участия», если рядом кто-то ест. Это называется «социальное питание». Исследования показывают, что люди потребляют на 40% больше калорий, если едят в компании. Это касается и алкоголя, который тоже усиливает чувство голода.