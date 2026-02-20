5 причин, почему вес не уходит — даже если вы мало едите

Многие думают, что лишний вес — это результат переедания. Но на самом деле организм накапливает жир не из-за избытка, а из-за страха перед дефицитом. Когда вы резко сокращаете калории, пропускаете приемы пищи или постоянно находитесь в состоянии стресса, тело удерживает жир, особенно в области живота. Это древний механизм выживания, который сегодня работает против нас. Ниже рассказываем про пять причин, почему тело боится отпускать лишнее, и что с этим делать.