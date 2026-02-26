Ричмонд
Жим гантелей сидя: техника и разбор нагрузки на плечи

Сильные плечи важны не только для внешнего вида, но и для стабильности плечевого сустава. Жим гантелей сидя помогает развивать силу верхней части тела и улучшать контроль движения.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет жим гантелей сидя
Жим гантелей сидя — базовое упражнение для тренировки плечевого пояса с акцентом на дельтовидные мышцыИсточник: Freepik

Жим гантелей сидя — базовое упражнение для тренировки дельтовидных мышц. Оно нагружает передний и средний пучки плеча и дополнительно включает трицепс и мышцы-стабилизаторы. В статье разберем технику, работающие мышцы и правила безопасного выполнения.

Коротко о главном:

  • основная нагрузка ложится на переднюю и среднюю дельты;
  • упражнение также включает трицепс и мышцы кора;
  • спинка скамьи помогает стабилизировать корпус;
  • важно сохранять нейтральное положение спины;
  • вес увеличивают постепенно, без потери техники.

Какие мышцы работают при жиме гантелей сидя

Дельтовидные мышцы, инфографика
Дельтовидные мышцы Источник: Спорт Mail

Упражнение нагружает прежде всего дельтовидные мышцы плеча, преимущественно их передний и средний пучки. Дополнительно в работу вступают трицепс, верх грудных мышц, мышцы вращательной манжеты плеча и мышцы кора, которые стабилизируют корпус во время движения.

Основная нагрузка на передний пучок приходится на фазу подъема веса, а трицепс завершает движение за счет разгибания в локтях.

Техника выполнения жима гантелей сидя

При работе с гантелями, особенно с большими весами, важно соблюдать технику — это снижает риск перегрузки плечевого сустава.

Спина опирается на спинку скамьи, таз прижат к опоре. Локти держат немного впереди линии корпуса. Кисть располагается над локтем.

Из исходного положения гантели выжимают вверх по дуге, не сталкивая их между собой. В верхней точке руки не выпрямляют полностью. Опускание выполняют под контролем. В нижней точке гантели находятся на уровне ушей или чуть ниже.

Как правильно делать жим гантелей сидя: общие советы

Перед началом упражнения спинку скамьи устанавливают под углом примерно 75−80 градусов. При полностью вертикальном положении возрастает нагрузка на плечевой сустав.

Выдох делают в фазе жима вверх, вдох — при опускании гантелей.

Спину и поясницу сохраняют прижатыми к опоре. Предплечья удерживают перпендикулярно полу.

Вес увеличивают постепенно. Если техника нарушается или появляется дискомфорт в плечах, нагрузку снижают.

Если есть травмы плечевого сустава, выраженный болевой синдром, нестабильность плеча или обострение хронических заболеваний позвоночника, упражнение лучше выполнять после консультации со специалистом.

Вопросы и ответы

Разберем частые вопросы, которые появляются у новичков перед выполнением жима гантелей сидя.

Какие мышцы работают больше всего?

Основная нагрузка приходится на переднюю и среднюю дельты. Средний пучок помогает удерживать гантели в стабильной траектории, а трицепс участвует в разгибании рук.

Как поднимать гантели с большим весом?

Мужчина поднимает гантели с большим весом
Сначала примите устойчивое положение сидяИсточник: Freepik

Чтобы безопасно вывести гантели в стартовое положение, их ставят на бедра ближе к коленям и помогают себе легким движением ног. Это снижает нагрузку на плечи в момент старта.

В чем отличие от жима гантелей стоя?

Опора на скамью стабилизирует корпус и уменьшает участие мышц ног и спины. В положении стоя активнее работают мышцы кора и стабилизаторы таза.

Что выбрать: жим гантелей или жим штанги?

Жим гантелей позволяет работать с большей амплитудой движения и отдельно контролировать каждую руку. Жим штанги дает возможность использовать больший вес, что может быть полезно для прогрессии нагрузки при соответствующем уровне подготовки.