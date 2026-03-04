Ошибка № 1 при похудении — строгая диета и сильный дефицит калорий

Когда человек резко сокращает порции, пропускает приемы пищи или переходит на минимальный рацион, сначала кажется, что это самый быстрый путь к результату. Вес действительно может немного снизиться, но затем процесс замедляется или останавливается. Появляется постоянный голод, усталость, раздражительность, а мысли о еде занимают все свободное время. Это не случайность, а закономерная реакция организма на резкий дефицит энергии.