Как быстро скинуть набранное за зиму: 5 рабочих привычек

Небольшая прибавка в весе после зимы обычно связана с урезанием активностей и более калорийным питанием. Но это не повод садиться на жесткую диету. Намного лучше работают простые лайфхаки: добавить движения, немного сократить калорийность и наладить режим сна. Ниже — привычки, которые помогают уменьшить отечность, вернуть тонус и постепенно избавиться от лишнего.