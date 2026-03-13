Как ставить цели для тренировок, чтобы не бросить спорт через пару недель

Выгорание в спорте редко случается на пустом месте. Обычно оно появляется тогда, когда человек ждет слишком быстрых результатов, пытается сразу заниматься на максимуме и ставит себе задачи, которые сложно выполнять дольше пары недель. В итоге спорт начинает ассоциироваться не с энергией и удовольствием, а с постоянным напряжением и чувством, что все идет не так. Поэтому цель для тренировок должна не давить, а помогать видеть прогресс без перегрузки.