На чем тренируются звезды: тренажеры Кардашьян, Энистон и Джейка Пола

За идеальными формами знаменитостей стоят не только генетика и личные тренеры, но и вполне конкретные инструменты, которые помогают превращать усилия в результат. Одни инвестируют миллионы в домашние залы с уникальным оборудованием, другие выбирают специфические тренажеры для проработки сложных зон. Мы изучили, какой инвентарь используют звезды, чтобы оставаться в форме, — и нашли вполне конкретные устройства с понятными функциями.
Джейк Пол: кислородные камеры и груши за $500 тысяч
Блогер и боксер Джейк Пол превратил подготовку к боям в настоящий ритуал с соответствующим бюджетом. Его личный спортзал — это гигантская зона для всех типов тренировок: ММА, бокс и фитнес. По словам самого Пола, оборудование обошлось ему в 500 тысяч долларов.
В центре зала расположен большой профессиональный ринг, на котором иногда собирается до 10 боксеров одновременно. Вокруг — множество различных груш для отработки ударов: тяжелые мешки для силы, пневматические для скорости и координации, подвесные для работы над реакцией. Именно на этом оборудовании Пол и его брат Логан проводят основную часть боксерской подготовки.
Но главное в зале Пола — не груши, а оборудование для восстановления. Боксер использует кровать для светотерапии с красным светом, которая стимулирует выработку коллагена и ускоряет заживление мышц. Рядом установлены кислородные камеры, помогающие насыщать организм кислородом после тяжелых нагрузок, и ванны для ледяных процедур, снимающих напряжение с мышц. Завершает комплекс сауна для выведения токсинов и общего расслабления.
Ким Кардашьян: специальный тренажер
Актриса, фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян — активная поклонница методики Lagree Fitness, которая выполняется на специальном тренажере Megareformer. Это устройство внешне напоминает реформер для пилатеса, но работает по-другому.
Megareformer представляет собой платформу с подвижной кареткой, которая двигается по рельсам благодаря системе пружин и ремней. Сопротивление создается именно пружинами, а не грузами, что позволяет выполнять движения абсолютно плавно и контролируемо. Себастьян Лагри, создатель тренажера, разработал его еще в 1999 году, чтобы объединить силовую нагрузку, кардио и работу на баланс.
Особенность тренажера в том, что упражнения выполняются в очень медленном темпе, но с постоянным напряжением мышц. За 50 минут такой тренировки прорабатывается все тело, при этом отсутствует ударная нагрузка на суставы и позвоночник. Сам Лагри утверждает, что три занятия в неделю дают заметный результат уже через короткое время. Ким установила такой тренажер прямо у себя дома, чтобы заниматься в любой момент.
Дженнифер Энистон: эллиптический тренажер и формула 15−15−15
Дженнифер Энистон в свои 57 лет выглядит так, что впору завидовать двадцатилетним. Один из ее главных секретов — эллиптический тренажер, который актриса использует практически ежедневно. У нее есть собственная формула тренировки под названием 15−15−15.
Сначала Энистон 15 минут крутит педали на велотренажере, чтобы разогреть мышцы и подготовить сердечно-сосудистую систему. Затем она переходит на эллиптический тренажер, где проводит еще 15 минут, активно работая руками и ногами. Завершает цикл 15-минутный бег на беговой дорожке.
Эллипс дает низкую ударную нагрузку на суставы и позвоночник, но при этом позволяет сжигать до 400 калорий за 30 минут интенсивной работы. Плавные движения задействуют не только ноги и ягодицы, но и мышцы кора, а также руки — если использовать рычаги. По словам физиотерапевтов клиники Кливленда, эллиптический тренажер помогает укреплять мышцы без риска травм, что особенно важно для людей старше 40 лет.
Эти звезды вкладывают немалые деньги в спортивное оборудование с четким пониманием, для чего оно нужно и какой результат дает. Поэтому можно с уверенностью сказать, что каждая деталь их тренировочного процесса работает на итоговую форму и конечную цель, а не просто пылится в углу.