9 упражнений на переднюю поверхность бедра: как укрепить и подтянуть ноги

Упражнения на переднюю поверхность бедра укрепляют квадрицепс и помогают вернуть нормальную подвижность. Сильные мышцы передней части бедра помогают колену легче переносить нагрузку, а растяжка убирает ощущение стянутости спереди бедра. Кроме того, именно эта зона формирует силуэт передней линии ног. Ниже — понятная подборка упражнений для дома и зала.
Кратко по сути:
- Передняя поверхность бедра — это в первую очередь квадрицепс.
- Для результата нужны и силовые упражнения, и растяжка.
- Дома проще всего начать с подъема прямой ноги, приседаний у стены и выпада.
- В зале хорошо работают разгибания ног, жим платформы и степ-апы.
- Растяжку передней поверхности бедра делают без рывков и без боли.
- Если болит колено или был недавний ушиб, нагрузку лучше снизить и разобраться в причине.
Почему вообще стоит тренировать переднюю часть бедра
Переднюю поверхность бедра формирует квадрицепс — группа мышц, которая разгибает колено. Сильный квадрицепс облегчает ходьбу, бег, прыжки и приседания.
Но одной силы мало. Если мышцы передней поверхности бедра постоянно напряжены, нога хуже сгибается, а в выпадах, приседаниях и после бега может появляться ощущение стянутости. Поэтому упражнения для укрепления мышц переднего бедра лучше сочетать с аккуратной растяжкой.
5 лучших упражнений на переднюю часть бедра в домашних условиях
Для дома не нужен сложный инвентарь. Достаточно пола, стены и иногда устойчивого стула.
1. Подъем прямой ноги лежа
Хороший старт, если нужны упражнения на переднюю мышцу бедра без лишней нагрузки на колено.
Лягте на спину и выпрямите обе ноги. Напрягите мышцы одной ноги и медленно поднимите ее примерно на 20−30 см от пола, затем так же плавно опустите. Если получается, поднимайте ногу до прямого угла. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу и не прогибалась. Вторая нога остается на полу.
2. Присед у стены
Встаньте спиной к стене и поставьте стопы немного вперед. Сползите вниз, пока колени не согнутся примерно до прямого угла, и удерживайте это положение. Спина прижата к стене, стопы стоят устойчиво. Начните с 20−30 секунд, затем постепенно увеличивайте время.
3. Выпады вперед-назад
Сделайте шаг вперед и опуститесь в выпад, затем вернитесь в исходное положение и выполните шаг назад той же ногой. Переднее колено сгибается, заднее стремится к полу. Движение выполняйте спокойно, без резких рывков.
4. Невысокий степ-ап
Подойдет устойчивая ступенька, тумба или платформа. Поставьте на нее всю стопу и поднимитесь вверх, затем спокойно спуститесь обратно. Основная работа должна ощущаться в передней поверхности бедра.
5. Растяжка квадрицепса стоя
Встаньте рядом со стеной или стулом для опоры. Согните ногу, возьмитесь рукой за голеностоп и подтяните пятку к ягодице. Колени держите рядом, корпус остается ровным. Удерживайте положение около 20−30 секунд, затем поменяйте ногу.
Для начала достаточно двух-трех подходов по 8−12 повторений в каждом упражнении. Между подходами можно отдыхать 40−60 секунд.
Если сложно держать равновесие, растяжку можно выполнять лежа на боку.
4 эффективных упражнения на переднюю поверхность бедра в зале
В зале проще точно дозировать нагрузку и постепенно увеличивать вес.
1. Разгибание ног в тренажере
Сядьте в тренажер так, чтобы колени были согнуты примерно под прямым углом. Поднимите валик вверх почти до полного разгибания ног и медленно опустите обратно. Колени в верхней точке лучше не «запирать», чтобы не перегружать сустав.
2. Жим ногами
Базовое упражнение для ног с регулируемой нагрузкой. Поставьте стопы на платформу примерно на ширине таза и выжимайте ее, разгибая ноги. Колени не выпрямляйте резко и не сводите внутрь. Вес увеличивайте постепенно.
3. Болгарский сплит-присед
Поставьте одну ногу на скамью позади себя, вторую оставьте впереди. Опускайтесь вниз, сгибая переднюю ногу, затем поднимайтесь обратно. Основная нагрузка приходится на квадрицепс передней ноги.
Начните без дополнительного веса, чтобы освоить баланс и движение.
4. Степ-ап с гантелями
Поставьте одну ногу на платформу и возьмите гантели в руки. Поднимитесь вверх, перенося вес на опорную ногу, и в верхней точке поднимите вторую ногу, согнув ее в колене. Затем спокойно опуститесь обратно. Старайтесь подниматься за счет ноги на платформе, а не за счет толчка снизу.
Как сочетать силу и растяжку
Если цель — и укрепить ноги, и убрать скованность, сначала выполняют силовые упражнения, а затем растяжку. Мягкая растяжка после силовой нагрузки помогает сохранить подвижность мышц и уменьшить болезненность после тренировки.
На практике схема простая: два-три упражнения на квадрицепс по два-три подхода, затем растяжку передней поверхности бедра по 20−30 секунд на каждую сторону. Такой формат помогает укрепить мышцы и сохранить комфорт в движении.
Когда нужна осторожность
С тренировками лучше не спешить, если есть острая боль в колене или бедре, заметный отек, свежая травма, ограничение движения после падения или боль, которая усиливается от каждого подхода. В таких случаях нагрузку лучше отложить и разобраться в причине.
Если во время упражнения передняя поверхность бедра не просто устает, а появляется резкая или колющая боль, тренировку стоит остановить. Работа через боль редко ускоряет прогресс и чаще приводит к перегрузке.
Если есть проблемы с поясницей — например, грыжа или протрузия, — нагрузку лучше подбирать осторожно. В таких случаях обычно начинают с более простых упражнений без большого веса и внимательно следят за положением спины.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на самые частые практические вопросы.
Что лучше для квадрицепса: приседания или разгибания ног?
Оба варианта полезны. Приседания и жим ногами дают общую нагрузку на ноги, а разгибание ног в тренажере позволяет точнее нагрузить квадрицепс.
Как понять, что растяжка выполняется правильно?
Должно появляться мягкое натяжение в передней части бедра, но без резкой боли в колене или пояснице. Если начинает тянуть поясницу, скорее всего спина слишком прогибается.
Что делать, если во время упражнения начинает болеть колено?
Стоит уменьшить амплитуду движения, проверить технику и временно убрать тяжелые варианты. Если неприятные ощущения не проходят, лучше обсудить ситуацию со специалистом.