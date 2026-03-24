Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему марафоны похудения работают — и в чем их главный обман

Тысячи людей покупают марафоны похудения в надежде быстро привести себя в форму. Объясняем, за что на самом деле платят и стоит ли оно того.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Марафоны похудения за последние годы стали отдельным форматом: их запускают блогеры, тренеры и знаменитости, при этом за один поток они собирают тысячи участников. Обычно это готовый план питания, базовые тренировки и общий чат, где нужно регулярно отчитываться. За счет этого создается ощущение системы и контроля, которого многим не хватает в одиночку. Именно поэтому в марафоны часто идут не за новыми знаниями, а за дисциплиной и поддержкой.

Почему марафоны похудения так популярны

Популярность марафонов держится на дисциплине, поддержке и готовых решениях.Источник: Freepik

Главная причина — ощущение, что процесс уже выстроен за человека. Не нужно разбираться в калориях, тренировках и режиме: есть готовый план, расписание и понятные правила. Это снимает тревогу и экономит время, особенно на старте.

Вторая часть — эффект группы. Когда есть общий чат, отчеты и ежедневные задания, появляется дополнительная мотивация не забросить спорт. Люди втягиваются в процесс за счет вовлеченности: кто-то выкладывает фото еды, кто-то делится результатами, и это поддерживает.

Еще большую роль играет доверие к автору. Например, Валерия Чекалина (Лерчек) активно проводила фитнес-марафоны на снижение веса и зарабатывала на них крупные суммы — ее годовой доход оценивался в сотни тысяч долларов. В похожем формате запускались и другие проекты: визажист Гоар Аветисян продавала курсы по похудению с участием специалистов, а блогер Юлия Верба запустила марафон «Woman Code» с обещанием, что все участники смогут сбросить вес за 21 день.

За счет таких кейсов создается ощущение, что метод уже проверен и работает. Поэтому марафоны становятся не просто продуктом, а полноценным бизнесом с тысячами участников и оборотами в миллионы рублей.

Что на самом деле происходит внутри марафонов

В марафонах используют базовые принципы питания и активности.Источник: Freepik

Формат у большинства марафонов почти одинаковый. Участникам дают базовый план питания, список тренировок и расписание на каждый день. Это не индивидуальная программа, а универсальный набор рекомендаций, который подходит почти всем и не учитывает особенности конкретного человека.

Важно понимать: никаких уникальных знаний внутри обычно нет. Это те же базовые принципы — умеренный дефицит калорий, больше движения, умеренное употребление сладкого и регулярность занятий. Просто они собраны в понятную систему и поданы в формате ежедневных заданий.

Внутри обязательно есть чат или закрытый канал с отчетами. Участники выкладывают питание, шаги, тренировки — и за счет этого появляется ощущение контроля. Пропустить день сложнее не из-за сложности программы, а из-за вовлеченности и общего темпа.

Есть ли от них польза

Те же привычки можно выстроить самостоятельно без участия в марафоне.Источник: Freepik

Марафоны действительно могут дать быстрый результат — особенно на старте. За счет четкого плана и ежедневных заданий проще войти в режим: появляется структура, регулярность и понимание, что делать каждый день. Для многих это становится первым шагом к более осознанному питанию и активности.

Но по сути эффект строится не на самой программе, а на дисциплине. Те же принципы — дефицит калорий, шаги, базовые тренировки — доступны бесплатно. Разница в том, что в марафоне есть внешнее давление, которое заставляет держаться.

Эту же систему можно создать самостоятельно, без покупки марафона. Рассказываем, что действительно работает:

  • регулярные приемы пищи: 3−4 раза в день без постоянных перекусов;
  • шаги каждый день: ориентир 7−10 тысяч;
  • простая активность 3−4 раза в неделю: ходьба, домашние тренировки;
  • контроль сладкого и быстрых углеводов, а не полный отказ;
  • белок в каждом приеме пищи, чтобы дольше сохранялась сытость;
  • отслеживание процесса: записывать питание или хотя бы держать в голове, что было съедено за день;
  • понятная цель на короткий срок: не «похудеть», а, например, соблюдать режим 2 недели.

При этом марафоны могут быть полезны тем, кому сложно держать себя в рамках без внешнего контроля. В остальных случаях их стоит воспринимать как платный способ организовать то, что уже известно.