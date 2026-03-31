Холли Берри и другие звезды: как единоборства держат их в форме

Интерес к единоборствам вырос не случайно: такие тренировки одновременно дают кардио, силовую нагрузку и прокачивают координацию. Они помогают держать тело в форме и развивают выносливость. Поэтому боевые виды спорта давно вышли за пределы профессиональной среды и стали частью обычной фитнес-рутины у многих звезд.
Киану Ривз — джиу-джитсу и тренировки на выносливость
В 61 год Киану Ривз продолжает регулярно тренироваться и держит форму за счет единоборств. Он занимается бразильским джиу-джитсу под руководством братьев Мачадо. Актер начал эти тренировки еще в период подготовки к первым фильмам серии «Джон Уик». Со временем это стало частью его режима: занятия проходят несколько раз в неделю и включают работу в паре, отработку захватов и переходов.
Помимо джиу-джитсу, в его тренировках есть элементы кунг-фу и работа с оружием — в том числе с пистолетами и мечами. На тренировках он отрабатывает связки движений до автоматизма: перемещения, падения, удержания, быстрые переходы из одной техники в другую. Такая нагрузка развивает выносливость, реакцию и точность движений, что позволяет ему выполнять сложные боевые сцены без дублеров. Такие тренировки дают одновременно силовую нагрузку и кардио, а также требуют концентрации и дисциплины.
Холли Берри — бокс и силовые тренировки
В свои 59 лет Холли Берри тренируется практически ежедневно и делает ставку на бокс. Актриса увлеклась единоборствами еще во время подготовки к фильму «Джон Уик 3», но и после съемок не бросила. В неделю у нее 4−5 занятий, где сочетаются удары, работа на лапах и силовые упражнения.
В тренировках основной акцент на связках: удары руками, уклоны, перемещения, работа ног. Часто добавляются упражнения с собственным весом — планки, отжимания, выпады. Такая комбинация дает высокую нагрузку на все тело и помогает прокачивать выносливость.
Бокс влияет и на внешний вид: за счет регулярных нагрузок сохраняется рельеф, подтянутость и тонус мышц. При этом тренировки требуют высокой концентрации и скорости реакции, поэтому Холли Берри рассматривает их как способ держать себя в форме.
Николь Шерзингер — боевые элементы в тренировках
Николь Шерзингер регулярно включает в тренировки элементы кикбоксинга и ударной техники. Певица занимается 4−5 раз в неделю, чередуя силовые упражнения, кардио и работу в паре с тренером. Основной упор идет на связки ударов руками и ногами, быстрые перемещения и короткие интенсивные раунды.
За одно занятие можно проработать ноги, корпус и плечи, пульс держится на высоком уровне за счет интервального формата. В программу входят удары по лапам, комбинации с разворотами и упражнения на баланс, чтобы удерживать контроль над телом в движении.
Этот формат помогает Николь поддерживать форму без однообразных тренировок. За счет сочетания кардио и силовой нагрузки сохраняется выносливость, а регулярная практика ударной техники делает движения более точными и держит в тонусе мышцы.