Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как составить план тренировок на месяц без тренера: 7 простых шагов

Большинство считают, что без тренера можно только бегать или делать случайные упражнения из интернета. На самом деле системный подход доступен каждому.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Вы решили заняться спортом, абонемент в зал уже куплен, а тренера рядом нет. Или просто хотите тренироваться дома, не тратя деньги на индивидуальные занятия. Составить грамотный план на месяц вполне реально самостоятельно. Главное — следовать семи простым принципам, которые помогут прогрессировать и не травмироваться.

Определите свою цель и уровень подготовки

Честно оцените свои возможности — от этого зависит структура всего месячного плана.
Первый шаг — честно ответить себе, зачем вам тренировки. Хотите похудеть, подтянуть мышцы, улучшить выносливость или просто чувствовать себя лучше. От цели зависит, что будет в центре плана: для похудения нужно больше кардио и круговых тренировок, для силы и рельефа — базовые упражнения с весом.

Также важно оценить свой уровень. Новичок, который не занимался годами, не может начинать с пяти тренировок в неделю с отягощениями. Тем, у кого был перерыв, достаточно двух-трех занятий в первую неделю, чтобы тело привыкло. А тем, кто уже в форме, можно планировать четыре-пять тренировок.

Разделите месяц на четыре недели с разной интенсивностью

Чередование втягивающей, базовой, пиковой и восстановительной недель помогает избежать застоя.
Организм не любит однообразия. Если вы будете делать одно и то же каждую тренировку, прогресс быстро остановится. Поэтому оптимальный месячный план строится по принципу волнообразной нагрузки.

Первая неделя — втягивающая. Вы делаете меньше упражнений, с небольшим весом или вообще без него. Основная задача — вспомнить технику и подготовить связки. Например, для силовой тренировки это 2−3 подхода по 10−12 повторений с легкими гантелями или только с собственным весом.

Вторая неделя — базовая. Вы увеличиваете нагрузку примерно на 10−20 процентов: можно добавить вес, количество подходов или интенсивность кардио. Третья неделя — пиковая. Вы работаете на максимуме, приближаясь к своему пределу, но не переходя его.

Четвертая неделя — восстановительная. Вы снижаете нагрузку на 30−40 процентов, чтобы дать телу отдохнуть перед следующим циклом. Это классическая схема, которую используют профессиональные спортсмены, и она отлично подходит любителям.

Чередуйте виды активности

Силовые, кардио и растяжка не должны идти подряд — дайте мышцам время на восстановление.
Одна из самых частых ошибок — делать одно и то же каждый день: только бег, только пресс или только приседания. Тело быстро привыкает, и эффективность падает. К тому же однообразные нагрузки перегружают одни и те же суставы и мышцы, увеличивая риск травм.

Лучший вариант — чередовать силовые и кардио дни, а также менять группы мышц. Например, в понедельник вы делаете силовую на ноги и ягодицы, в среду — кардио (бег, велосипед, плавание), в пятницу — силовую на плечи, грудь и спину, в субботу — растяжку. Можно добавить кроссфит или круговые тренировки, где нагрузка идет на все тело. Главное, чтобы одна и та же мышечная группа не работала два дня подряд — ей нужно 48−72 часа на восстановление.

Следите за прогрессией нагрузки

Постепенное увеличение веса или повторений — ключ к тому, чтобы мышцы росли.
Чтобы тело менялось, нагрузку нужно постепенно увеличивать. Это главный принцип фитнеса. Если вы делаете 15 приседаний с одинаковым весом месяц за месяцем, мышцы привыкнут и перестанут расти. Поэтому каждую неделю или две старайтесь немного повышать сложность.

Есть несколько способов: добавить вес на штанге (на 1−2 килограмма), увеличить количество повторений (например, с 10 до 12), сделать больше подходов (с 3 до 4) или сократить отдых между упражнениями (с 90 секунд до 60). Для новичков безопаснее сначала увеличивать повторения, а потом уже вес. И помните: прогрессия должна быть плавной, без рывков, чтобы не травмироваться.

Включайте разминку и заминку в каждую тренировку

Короткая подготовка перед занятием и растяжка после снижают риск травм.
Это правило, которое многие игнорируют, и очень зря. Разминка перед основной частью готовит сердце, суставы и мышцы к нагрузке. Достаточно 5−10 минут легкой кардиоактивности — прыжков, бега на месте, вращений руками и тазом — и риск растяжения снижается в разы.

Заминка после тренировки помогает плавно снизить пульс и вывести молочную кислоту из мышц. Это может быть спокойная ходьба или растяжка. Те, кто пренебрегает заминкой, чаще страдают от мышечной боли и скованности на следующий день. Так что эти 5−10 минут — не пустая трата времени, а инвестиция в ваше самочувствие.

Записывайте свои тренировки

Дневник тренировок помогает видеть прогресс и вовремя корректировать план.
Без тренера легко потерять ориентацию: забыть, сколько вы сделали на прошлой неделе, и не понять, прогрессируете ли вы. Поэтому ведите дневник. Это может быть обычный блокнот, заметки в телефоне или специальное приложение.

Записывайте дату, упражнения, количество подходов и повторений, рабочие веса и как вы себя чувствовали. Через две недели вы сможете увидеть, что стали поднимать больше или бегать дольше. Это не только мотивирует, но и помогает вовремя скорректировать план. Если вы чувствуете, что усталость накапливается, а результаты не растут, возможно, вы перетренировались и нужно отдохнуть.

Оставляйте дни для полного восстановления

Отдых не менее важен, чем сами упражнения — мышцы растут именно в перерывах.
Отдых — часть тренировочного плана, не менее важная, чем сами занятия. Мышцы растут не во время упражнений, а после них, в период восстановления. Если вы не даете телу полноценно отдыхать, оно накапливает усталость и начинает разрушать мышцы вместо того, чтобы строить.

Планируйте хотя бы один полный выходной в неделю, когда вы вообще не тренируетесь. А в остальные дни чередуйте интенсивные и легкие нагрузки. Если после недели вы чувствуете сильную усталость, раздражительность, плохой сон — это признаки перетренированности. Сделайте внеплановый выходной или снизьте нагрузку. Лучше пропустить одну тренировку, чем выпасть из строя на недели.

Составить месячный план тренировок без тренера вполне возможно. Начните с двух-трех занятий в неделю, следите за самочувствием и записывайте результаты. Через месяц вы удивитесь, насколько больше вы можете. А когда почувствуете уверенность, сможете корректировать план уже под свои новые задачи и цели.

Узнать больше по теме
Кроссфит: больше, чем тренировка — философия и образ жизни
Этот вид тренировок давно стал чем-то большим, чем просто фитнес. Кроссфит — это образ жизни, объединяющий силу, скорость, выносливость и гибкость. Он популярен во всем мире благодаря своей эффективности и доступности для людей с разным уровнем подготовки. В этой статье мы разберем основные виды кроссфита, особенности и отличия от других тренировочных методик. Также поделимся мнением эксперта о том, как сделать занятия максимально полезными.
Читать дальше